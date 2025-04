Když na jaře 2021 vycházel poslední díl Vondruškovy ságy Křišťálový klíč o sklářském rodu Heřmanů, tvrdil, že se do další velké epopeje už nepustí. Koncem měsíce se ale na pulty dostane závěrečná kniha čtyřdílné Lucemburské epopeje nazvaná Otec vlasti. Proč si to rozmyslel? „Člověk by nikdy neměl říkat nikdy. Navíc události posledních let svým způsobem korespondují s Lucemburskou dobou. Našel jsem tam spoustu paralel,“ říká spisovatel Vlastimil Vondruška.

O Karlu IV. se však všeobecně říkalo, že je politický lhář. Díky Karlovi IV. prudce upadala důvěra v centrální moc, stejně jako v tu církevní.