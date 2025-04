RECENZE: Umučen revoluční lůzou. Román Vlasta sleduje Burianův vrchol i pád

Kanadský komiksový superhrdina Kapitán Canuck, který letos slaví 50 let od svého vzniku, se těší návratu na výsluní. Spolutvůrce postavy Richard Comely tvrdí, že za to patří poděkování americkému...

RECENZE: Koncert Pártlové připomínal televizní estrádu. Chyběla jen Bohdalová

Premium

„To nejlepší máš za sebou! Dneska to fakt nebude prdel! Jdi s každým, kdo tě má rád! Udělej si to sama!“ To jsou některá z odvážných hesel, která se objevovala na světelné tabuli před koncertem...