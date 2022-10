RECENZE: Samarkand i Kišiněv. Aneb kde citlivost překrývá tragické momenty

Vlak do Samarkandu

Ruská autorka s německými a tatarskými kořeny Guzel Jachina oslnila čtenáře v řadě zemí svými romány Zulejka otevírá oči a Děti Volhy a stejný zájem jistě ve světě vyvolá i její nový titul, v češtině nyní v překladu Jakuba Šedivého vydaný nakladatelstvím Prostor.

Vlak do Samarkandu má na podzim roku 1923 přepravit z hladomorem deptaného Povolží pět set bezprizorných dětí do Turkestánu, aby nepomřely hlady. Velí mu mladý voják Dějev, jenž má za zády tvrdou bolševickou komisařku Bílou a v doprovodu několik žen a lékaře Buga. Co nemá, jsou dostatečné zásoby na mnohatýdenní cestu.

Dějev má na rukou krev desítek mrtvých, které postřílel za občanské války, ale také soucitnou duši, takže je odhodlaný jídlo a léky získat. A kupodivu, lidé pomáhají. Dokonce i ti, od nichž bychom to nečekali, jako čekisté nebo středoasijští basmači, kteří si stavějí pyramidy z useknutých hlav vojáků Rudé armády. Dlouhé putování vlaku plné protivenství popisuje Jachina s empatií a na základě historických reálií. Děti umírají, jiné sebere Dějev na zastávkách, aby tu pětistovku opět naplnil, i když mu v tom Bílá brání.

Vlak do Samarkandu autor: Guzel Jachina nakladatel: Prostor překlad: Jakub Šedivý Hodnocení: 80 %

Téměř sedmisetstránkový román vyvolává chvílemi mrazení v zádech kvůli tristním osudům dětí, kterým život zatím nenadělil nic dobrého a které se živily hlínou a kořínky, protože ani odpadky nebyly. Snad v Samarkandu bude líp. A poznámka na okraj. Kromě obdivovatelů má Jachina v Rusku i nepřátele. Ty jistě nepotěšila, když začátkem března veřejně odsoudila invazi na Ukrajinu.

Skleněná zahrada

Do časů o desítky let později, na sklonek sovětské éry, situovala svou knihu, za niž získala Cenu Evropské unie za literaturu, moldavská spisovatelka Tatiana Tibuleac.

Svůj životní příběh tu v ich formě líčí moldavská dívka Lastočka, kterou si jako sedmiletou odvedla z dětského domova postarší Ruska Tamara Pavlovna, živící se v Kišiněvě sběrem a prodejem lahví. Je to celkem výnosný kšeft a Lastočka jí s ním musí pomáhat. Neprotestuje, je šťastná, že se dostala z baráku plného mnohdy nevraživých spolubydlících a nepříjemných vychovatelek.

Jen ji trápí, že neví, jestli ji někdy matka chovala v náručí. A má potíže s ruštinou – nerozumí jí a Tamara jí vtlouká do hlavy ruská slovíčka za pomoci pohlavků. Ve škole pak má trable i s moldavštinou, prosadila si totiž, že v mnohonárodnostním Kišiněvě bude navštěvovat moldavskou, nikoliv ruskou školu. (Ostatně později, až se SSSR rozpadne a Moldávie se stane samostatnou, bude Lastočka zápolit i s finesami rumunštiny.) Sní o tom, že vystuduje a stane se lékařkou.

Skleněná zahrada autor: Tatiana Tibuleac nakladatel: Větrné mlýny překlad: Jarmila Horáková Hodnocení: 80 %

Zatím však na pozadí historických událostí, kdy „Moldavané začali křičet na Rusy a Rusové na Moldavany“ a Židé houfně emigrovali, počítá se svou ochránkyní štosy bankovek – Tamara Pavlovna vyměnila sběr lahví za mnohem lukrativnější pašování. Tatiana Tibuleac zalidnila Skleněnou zahradu řadou zajímavých, především ženských postav, jejichž mnohdy trpký úděl se čtenáři vryje pod kůži. Lastoččin příběh je pečlivě vystavěn a napsán jazykem tu věcným, tu poetickým s neotřelými metaforami.

Po přečtení zbývá jen konstatovat, že si za knihu, vydanou nakladatelstvím Větrné mlýny v překladu Jarmily Horákové, evropskou cenu zasloužila.