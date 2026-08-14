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Poslední rozloučení s Vladimírem Páralem bude příští týden v Mariánských Lázních

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  11:05
Vladimír Páral na snímku z roku 1990

Vladimír Páral na snímku z roku 1990 | foto: ČTK

Spisovatel Vladimír Páral na valné hromadě spisovatelů ve Slovanském domě v...
Spisovatel Vladimír Páral se stal čestným členem spolku Mariánský.
Vladimír Páral na pohřbu Dagmar Burešové (11. 7. 2018)
Milenci a vrazi. V roce 1993 se třetím vydáním svého proslulého románu.
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Smuteční obřad se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských lázních ve středu 18. září v 11:00 hodin. Spisovatel Vladimír Páral zemřel v noci na 10. srpna, v den 94. narozenin.

Vladimír Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze v rodině legionáře a prvorepublikového důstojníka Aloise Párala a Ludmily Páralové, rozené Vodičkové. Rodina Páralova žila v Brně, kde Vladimír absolvoval reálné gymnázium. Poté dva roky studoval na Vysokém učení technickém. Odtud přešel na VŠCHT v Pardubicích, obor chemické inženýrství. V roce 1954 získal titul inženýra chemie a studia tohoto oboru se později výrazně obtiskla i v některých jeho románech, například v Milencích a vrazích, které na filmové plátno převedl v roce 2004 režisér Viktor Polesný.

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Páralovy romány posloužily už v minulosti dalším filmařům. V roce 1967 natočil Hynek Bočan přepis Soukromé vichřice, v roce 1978 měly premiéru hned dvě adaptace – Radost až do rána v režii Antonína Kachlíka a Mladý muž a bílá velryba. Natočil ji Jaromil Jireš, který se k Vladimíru Páralovi vrátil v roce 1983 snímkem Katapult.

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Ve svém díle spisovatel zkoumal mezilidské vztahy. Své postavy stavěl do vypjatých situací a zkoumal jejich reakce. Kritizoval zmechanizovaný, normalizační šedí poznamenaný, způsob života, či spíše přežívání. Kromě „společenských“ románů napsal i několik děl, spadajících do žánru vědecké fantastiky, například Válka s mnohozvířetem nebo Romeo & Julie 2300.

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„Pravidelně jsem ho navštěvoval, on se po úrazu už moc nemohl pohybovat, chodil jen za pomoci chodítka. Ale pořád mu to myslelo parádně, i paměť mu fungovala bezvadně. Psychicky byl ve skvělé kondici. Byl to skvělý člověk, génius,“ zavzpomínal pro iDNES.cz na zesnulého spisovatele Jaroslav Beneš, kamarád a zastupitel obce Drmoul. Dodal také, že ze svého díla si Páral nejvíce cenil románů Mladý muž a bílá velryba a Milenci a vrazi.

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