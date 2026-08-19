Vladimír Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze v rodině legionáře a prvorepublikového důstojníka Aloise Párala a Ludmily Páralové, rozené Vodičkové. Rodina žila v Brně, kde Vladimír absolvoval reálné gymnázium. Poté dva roky studoval na Vysokém učení technickém. Odtud přešel na VŠCHT v Pardubicích, obor chemické inženýrství. V roce 1954 získal titul inženýra chemie a studia tohoto oboru se později výrazně obtiskla i v některých jeho románech.
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Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu nedožitých 94 let
Ve svých knihách Vladimír Páral zkoumal především lidské vztahy, nejčastěji mezi opačným pohlavím. Své postavy stavěl mnohdy do vypjatých situací a zkoumal jejich reakce. Kritizoval zmechanizovaný, normalizační šedí poznamenaný způsob života, či spíše přežívání.
Vedle románů jako Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice: Laboratorní zpráva ze života hmyzu, Katapult: Jízdní řád železničních, lodních a leteckých drah do ráje nebo Milenci a vrazi se spisovatel zabýval také vědeckofantastickými romány – Pokušení od A do ZZ, Romeo & Julie 2300, Válka s mnohozvířetem a Země žen.