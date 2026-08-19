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Lidé se rozloučí se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem

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  7:22
Spisovatel Vladimír Páral na valné hromadě spisovatelů ve Slovanském domě v...

Spisovatel Vladimír Páral na valné hromadě spisovatelů ve Slovanském domě v Praze v roce 1992. | foto: ČTK

Vladimír Páral
Milenci a vrazi. V roce 1993 se třetím vydáním svého proslulého románu.
Vladimír Páral na pohřbu Dagmar Burešové (11. 7. 2018)
Vladimír Páral
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Blízcí a veřejnost se ve středu od 11 hodin rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada filmů, odešel v neděli 9. srpna ve věku nedožitých 94 let.

Vladimír Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze v rodině legionáře a prvorepublikového důstojníka Aloise Párala a Ludmily Páralové, rozené Vodičkové. Rodina žila v Brně, kde Vladimír absolvoval reálné gymnázium. Poté dva roky studoval na Vysokém učení technickém. Odtud přešel na VŠCHT v Pardubicích, obor chemické inženýrství. V roce 1954 získal titul inženýra chemie a studia tohoto oboru se později výrazně obtiskla i v některých jeho románech.

Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu nedožitých 94 let

Ve svých knihách Vladimír Páral zkoumal především lidské vztahy, nejčastěji mezi opačným pohlavím. Své postavy stavěl mnohdy do vypjatých situací a zkoumal jejich reakce. Kritizoval zmechanizovaný, normalizační šedí poznamenaný způsob života, či spíše přežívání.

Vedle románů jako Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice: Laboratorní zpráva ze života hmyzu, Katapult: Jízdní řád železničních, lodních a leteckých drah do ráje nebo Milenci a vrazi se spisovatel zabýval také vědeckofantastickými romány – Pokušení od A do ZZ, Romeo & Julie 2300, Válka s mnohozvířetem a Země žen.

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