Mé cesty do hlubin mozku. Neurochirurg se musí bát, říká Vladimír Beneš

Novinář a šéfredaktor čtvrtečního Magazínu DNES Martin Moravec to vytušil a hovorům s Vladimírem Benešem věnoval celou knihu.

Neurochirurg s čtyřicetiletou praxí mluví o svých pocitech během operací, kterých má za sebou přes osm tisíc. Přiznává strach i obavy. Mnohdy si vyčítá, jakouže profesi si to vlastně zvolil. „Chirurg beze strachu je pro pacienta obvykle nebezpečnější než vlastní onemocnění,“ říká. Konce zákroků pak přirovnává k závěrům divadelních představení bez potlesku nebo k úspěšné akci Lionela Messiho.

S Martinem Moravcem však hovoří také o tom, jak ve volných chvílích společně s kamarádem a hercem Oldřichem Kaiserem cestuje po světě a věnuje se sběru brouků. Má jich kolem třiceti tisíc. Vypráví však také o úplatcích, lékařských seriálech nebo studiu za minulého režimu.

Kniha nazvaná Mé cesty do hlubin mozku vychází v rámci knižní prodejní akce Knihománie. Ta na trh uvádí 27 nových titulů. Součástí je také Kronika zániku Evropy Vlastimila Vondrušky, biografie Tigera Woodse, romantické drama To nejlepší v nás nebo thriller Jáma úspěšné britské autorky C. J. Tudorové.