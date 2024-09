RECENZE: Opravdu se to tak stalo? Zatloukání hřebů jitří čtenářovu fantazii

Tento pojem známe z kinematografie a jedním z nejslavnějších zástupců tohoto hororového subžánru je film Záhada Blair Witch z roku 1999, který Vilém Koubek v Zatloukání hřebů také doslovně zmiňuje. Nenacházíme se ale nikde v lesích, nýbrž v opuštěných budovách. Ústředí dějová linie je vystavěna kolem urbexu, tedy prozkoumávání opuštěných a zchátralých budov. Koubek ostatně hned v úvodu zmiňuje základní pravidlo urbexu: „Neodnášej si nic než fotky, nenechávej nic než stopy“.

Do knížky skočíme rovnýma nohama skrze hlavní postavu Emu Březinovou, která je rovněž vypravěčkou. Na několika stránkách nás Koubek seznámí s jejím soukromým životem, načrtne povahové rysy a naznačí, že v její rodině nebylo všechno v úplném pořádku. Startovacím výstřelem k rozehrání mrazivého představení je pak smrt Eminy matky a zpráva, že se stala dědičkou rodinného domu, kam dlouhá léta nezavítala.

Zatloukání hřebů 75 % Vilém Koubek Host, 2024, 211 stran

Otevření otcova notebooku a studium materiálů, prostřednictvím nichž se snaží pochopit, co přesně se stalo Michalovi, Emině bratrovi, pak kolem krku hlavní hrdinky pomalu utahuje smyčku dohad, děsivých skutečností a ještě hrůznějších vidin.

Vilém Koubek se v hororovém žánru pohybuje s přehledem a jistotou. Umí navodit strnulou, děsuplnou atmosféru, kterou v pravou chvíli vygraduje labužnickou lekačkou. Zároveň si je moc dobře vědom toho, že nejvíc dokáže vyděsit zlo nikoli konkrétní, ale jen naznačené, skryté v čtenářově představivosti.

S představivostí si Koubek pohrává velmi obratně a navíc čtenáře s každou další kapitolou záměrně mate a znejisťuje. Sotva si uděláme rámcovou představu, co a jak se asi v tom opuštěném prasečáku událo, přijde zvrat, který naše hypotézy roztluče na prášek. A v zátylku cítíme zkoumavý a upřený spisovatelův pohled, kterým jako by naznačoval, že ne na vše, co nám ústy Emy Březinové sdělil, je možné se spolehnout.

Nejednoznačnost a možnost vlastního výkladu je nejen v hororovém žánru velmi vítanou ingrediencí, což Vilém Koubek velmi dobře pochopil a na stránkách Zatloukání hřebů obratně zpracoval.