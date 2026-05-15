Po čtyřech letech vydává nový román. Bude politický, prozrazuje Hanišová

Veronika Pitthardová
  15:26
Po delší odmlce jí v červnu vyjde nový román. Viktorie Hanišová se v něm zčásti vychýlila ze své klasické tvorby a vstupuje na pole společenské literatury. Tvůrčí krizi spisovatelka necítila, jen zkrátka nehodlá psát na sílu. „Nechtěla bych se dostat do situace, kdy bych psala z povinnosti,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026)

Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026) | foto: Vojtěch Vlk

Nová kniha Viktorie Hanišové „Hoří ti táta“ (Host, 2026) vychází v červnu. (27....
Nastala někdy ve vašem životě spisovatelská krize?
Vysloveně krizí bych to nenazvala. Je ale pravda, že poslední kniha mi vyšla v roce 2022 a nová vychází až teď v červnu 2026. Za ty čtyři roky se mi, kromě téhle knihy, nepodařilo napsat nic, co bych považovala za opravdu nosné. Nevnímám to ale dramaticky, nešlo o žádný boj. Mám i jiné činnosti a vlastně bych to spíš označila za určité období oddechu než za krizi.

Viktorie Hanišová

  • Česká prozaička a překladatelka.
  • Vystudovala anglistiku a germanistiku na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Debutovala v roce 2015 románem Anežka. V roce 2018 následovala kniha Houbařka a volnou trilogii o mateřství zakončila v roce 2019 románem Rekonstrukce.
  • Pozitivní ohlasy získala i její povídková sbírka Dlouhá trať.
  • Od tématu narušených rodinných vztahů se odchýlila v knize Beton a hlína. V roce 2022 se k němu plynule vrátila románem Neděle odpoledne.
  • Její nejnovější román Hoří ti táta (Host) vychází v červnu tohoto roku.

Kdysi jste i říkala, že byste nemohla psát na plný úvazek. Platí to stále?
Já na to vlastně neumím úplně jednoduše odpovědět. Velmi mě baví učení a dostala jsem se do fáze, kdy mi ho umožňuje právě literatura. Ta mi generuje stabilní pasivní příjem. Sice ne nijak vysoký, ale aspoň stabilní. A díky němu si můžu dovolit být učitelkou, což je práce, v níž jsem se jednoznačně našla. Zároveň mě ale naplňuje i psaní. Co mi na něm přijde opravdu cenné, je možnost potkávat zajímavé lidi, a to nemusí být nutně spisovatelé.

Od vydání vaší poslední knihy uběhly čtyři roky. Jaká cesta vedla ke vzniku nového románu Hoří ti táta?
Původně jsem tu knihu napsala už před dvěma lety v létě, ale v úplně jiné podobě. Byla to krátká novela, kterou jsem rychle poslala do nakladatelství. V podstatě mi ji vrátili s tím, ať ji nechám odležet. A měli pravdu, byl to hodně jednorozměrný text. Já jsem v něm byla dost politicky afektovaná a bylo to na něm znát. Mimochodem kniha se jmenovala Ostružiny, a jejich motiv zůstává i v novém románu.

Co bylo dál?
Pak přišlo léto, kdy jsem měla čas psát, ale vlastně jsem ho celé promarnila. Až pár dní před začátkem školního roku mě napadlo, co s textem. Během několika týdnů jsem tu knihu v podstatě přepsala a dopsala. Původní verze tvoří asi čtvrtinu textu, zbytek vznikl tehdy.

Hoří ti táta

Lada, hlavní hrdinka nové knihy, je spisovatelka. Zjišťuje, proč její otec spáchal protestní sebevraždu. Poslední dobou jí ale scházejí dobré náměty, a tak vyšetřování využije jako inspiraci pro knihu. Má podle vás autor právo nárokovat si takto příběhy jiných lidí?
Evidentně si myslím, že ano. Bez toho by žádné umění nemohlo existovat, a nemyslím tím jen literaturu. Zároveň s tím ale vnitřně docela bojuju. Osobně je mi nepříjemná představa, že člověk vnímá svět kolem sebe jako materiál. A že bych cíleně vyhledávala situace jen kvůli inspiraci? To už vůbec ne. Kdybych například jako učitelka chodila do školy s tím, že budu naslouchat problémům svých žáků a žákyň, kteří se mi svěřují se svým soukromým trápením, a pak to využila literárně, musela bych se ze sebe pozvracet.

Na druhou stranu si uvědomuju, že to do určité míry stejně v jistém smyslu dělám. Ráda si představuju, že inspirace přichází nenápadně, mimochodem, ale myslím, že často do různých situací podvědomě vstupuju i s tím, že by z nich něco mohlo vzejít. V nové knize se víc dostávám i k politice, což je možná o krok dál ode mě, ale pořád je to něco, co ve mně vyvolává silnou reakci.

Takže můžeme říct, že nový román bude trochu jiný než ty předchozí.
Rozhodně ano. Bude hodně politický.

Píšete ještě politické básničky, když vás něco rozčílí?
Ano, ale nejsou to básničky k publikaci. Občas jsem prostě nas***ý občan. A to víceméně z levicově liberálního bloku. Takže si asi dovedete představit, co mě rozčiluje.

Tuším. Motiv, který už se u vás objevil například v souboru Dlouhá trať a nová kniha ho bude tematizovat opět, je sebevražda. Co vás na ní tak fascinuje?
Víte, já mám pocit, že jsem z téhle existenciální fáze vlastně nikdy nevyrostla. Je mi čtyřicet pět, brzy šestačtyřicet, a pořád se k ní vracím. Pro mě je stále zásadní Albert Camus, hlavně ten raný, ne ten pozdější, který napsal Mor. Ten už je pro mě vlastně příliš nadějný.

Víc vás oslovuje Cizinec?
Mnohem víc. Obecně jeho pohled na svět: že jsme se tady ocitli bez vlastního přičinění a očekává se od nás jakási vděčnost, které úplně nerozumím. Že to tu všechno dává smysl. Pořád ve mně rezonuje i jeho myšlenka, že existuje v podstatě jen jeden skutečně zásadní filozofický problém – otázka sebevraždy. Ne že bych o ní uvažovala v osobní rovině, ale jako filozofická otázka mi přijde nesmírně silná a pořád se k ní vracím.

Silné je i to, jak tematizujete rodičovství. Jako něco, v čem můžeme selhávat. Máte s tím nějakou osobní zkušenost?
Pro mě osobně bylo mateřství zásadním zlomem v životě. Když se mi narodila první dcera, moc mi to nešlo, nebyla jsem takzvaně „automatická matka“. Trvalo mi měsíce, než jsem si k ní vytvořila vztah, než jsem ji začala mít bezpodmínečně ráda. Byla jsem z toho nešťastná a vyčítala jsem si to, což mě dostalo do začarovaného kruhu. Ten stres jsem na ni nejspíš přenášela a o to déle jsme si k sobě hledaly cestu. Nakonec se to podařilo, ale byl to pro mě hodně silný a vlastně šokující zážitek.

U dvojčat už to bylo jiné, tam ten vztah přišel přirozeněji, ale zase to bylo extrémně náročné prakticky. I proto mi rodičovství připadá jako nosné téma. Je v něm obrovská ambivalence, o které se dlouho moc nemluvilo.

Tlak necítím

Málo se to o vás ví, ale máte doktorát z němčiny. Jak moc byl důležitý pro zahájení vaší spisovatelské kariéry?
Během doktorátu jsem se hodně zaměřovala na literární teorii. Poměrně dobře jsem se orientovala i v náročných textech, ale mělo to i odvrácenou stranu.

Jakou?
Jeden rok jsem úplně ztratila schopnost číst knihy! Všechno se mi rozpadalo na jednotlivé struktury a modely, nedokázala jsem text vnímat jako celek. Čtení mi vlastně přestalo fungovat. Pak jsem se přes to nějak přenesla a měla jsem pocit, že jsem se ke knihám začala vracet jinak. Samotné psaní disertace pro mě bylo zásadní zkušeností. Její společenský dopad je nulový, ale mně osobně strašně moc dala. Měla jsem pocit, jako by se mi otevřela vrata k jinému způsobu uvažování. A krátce po jejím odevzdání jsem napsala svůj první román Anežka. Ten měl mimochodem skoro stejný počet stran jako moje disertace.

Takže pomohla disertace.
Myslím si to. Disertace ve mně vytvořila základní jistotu, že je vůbec možné napsat něco dlouhého. Že lze udržet celkem rozsáhlý text nosnými myšlenkami. A to pro mě bylo klíčové i ve chvíli, kdy jsem začala psát prózu.

V roce 2025 jste byla nominovaná na Magnesiu Literu za překlad románu Džinové. Nemrzí vás, že ta nominace přišla za překlad a ne za váš vlastní text?
Popravdě jsem o tom vlastně moc nepřemýšlela. Já se cítím spíš jako učitelka než jako překladatelka nebo autorka, takže jsem to neprožívala nijak ambivalentně. Každopádně mě to potěšilo, hlavně raut poté. Za stejnou knihu jsem pak dostala i mimořádnou tvůrčí cenu Josefa Jungmanna, což mi přišlo opravdu hezké. A když to vezmu čistě prakticky, překladu vlastně věnuju víc času než vlastnímu psaní. Takže to dává smysl.

Na jakém překladu pracujete teď?
Teď finišuju překlad románu Endling od Marii Reva. Překládáme ho do češtiny pod názvem Posledníček. „Endling“ totiž znamená posledního zástupce nějakého živočišného druhu. Jde o kanadsko-ukrajinskou autorku a ta kniha je velký bestseller. Musím říct, že mám obrovskou radost, že ji můžu překládat, protože je podle mě výjimečná. Má neuvěřitelný nadhled, je vtipná, přitom velmi fundovaná a tematizuje válku na Ukrajině, což je samozřejmě mimořádně závažné téma.

Jaký překlad vám dal nejvíc zabrat?
Nejnáročnější věc, kterou jsem překládala, byl dadaistický text Vteřina mozkem od Melchiora Vischera. Má asi třicet stran, ale člověk u něj zápasí doslova s každým slovem. Většina knih, se kterými se setkávám, ale není jazykově nijak extrémně komplikovaná. Spíš stojí na tématu než na stylové výjimečnosti. Platí to i pro román, na kterém teď pracuju. To ale není výtka, prostě jde o velký příběh, který funguje jinak než skrze jazykové experimenty.

Jaký je na vás dnes tlak vyplodit něco nového?
Na mě osobně žádný tlak nikdo nevyvíjí. Nevím, jak to mají ostatní autoři, ale já tohle nezažívám. Spíš z doslechu vím, že určitý tlak může být u začínajících autorů. Třeba na to, aby byli aktivní na sociálních sítích a budovali si publikum. Já nic takového nedělám, sociální sítě nemám a nikdo mě do nich nenutí. Ani do psaní dalších knih. V tomhle ohledu jsem vlastně spokojená.

Přesto, čtenáři chtějí tu starou Hanišovou. Můžete jim ji dávat do nekonečna?
Díky absenci sociálních sítí mě míjí i toto. Já bych si chtěla hlavně uchovat osobní svobodu v tom, že budu literaturu psát jen tehdy, když mi to bude dávat smysl a přinášet silný pocit, ať už pozitivní nebo negativní. Nechtěla bych se dostat do situace, kdy bych psala z povinnosti.

Po čtyřech letech vydává nový román. Bude politický, prozrazuje Hanišová

