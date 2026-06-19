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RECENZE: Proč shořel tenhle táta? Hanišová jako vypravěčka ztratila hloubku

  8:25
Co se dá dělat, když dnešním světem čím dál ostřeji cloumají dezinformátoři, náckové a konspirátoři? Jak se vyrovnat s tím, že globální i lokální politiku opanují cynická sebestředná monstra, co mají za cíl jenom prachy a okamžitou moc? Spisovatelka Viktorie Hanišová zkouší dát odpověď svou novou prózou, novelou s chytlavým názvem – Hoří ti táta.
Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026)

Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026) | foto: Vojtěch Vlk

Nová kniha Viktorie Hanišové „Hoří ti táta“ (Host, 2026) vychází v červnu. (27....
Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026)
Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026)
Spisovatelka Viktorie Hanišová
6 fotografií

V hlavní roli holka kolem čtyřicítky. Taky spisovatelka: Lada. Dost osamělý, smutný typ. Trochu afektovaná, trochu vykutálená, trochu sebestředná. Bez chlapa, bez dětí, s poněkud narušeným vztahem k vlastním rodičům. Matka po smrti – a otec? Ten se, jak napovídá titul, právě rozhodl k životnímu činu: upálit se. A protože Lada je v tvůrčí krizi, napadne ji, že tu šílenou realitu, co se jí právě děje před očima, přetaví do knihy.

Je to samozřejmě nosné, všestranně otevřené téma. Proč to otec provedl? Kdo v něm tu sebedestruktivní energii spustil? Duševní porucha, nebo tlak různých výrobců falešné reality, co na něj chrlili svá jednoduchá řešení z internetu? A kdo vlastně otec v reálu byl? Vždyť ho Lada, toho druhdy úspěšného vědce, slavného výzkumníka, v posledních letech skoro nevídala.

Po čtyřech letech vydává nový román. Bude politický, prozrazuje Hanišová

Ve hře je od počátku celá řada opozic. To vnáší do textu napětí na různý způsob. Mezi otcem, na kterého Lada vzpomíná – a jeho karikaturou, v niž se proměnil v posledních letech. Mezi Ladou – dcerou a Ladou – spisovatelkou. Mezi chutí psát – a právem napsat. Mezi textem autora – a připomínkami redaktora. V protisměru pak samozřejmě mezi hlavou konspirátorského hnutí – a zamindrákovaným skřetem, který se pod tou maskou světanápravce skrývá.

Kořen je ale vždycky stejný. Existenciální. Psychologický. Úzkost z náročného života, z komplikovaného světa, strach z osobní odpovědnosti. Tady se to všecko štěpí: na odmítanou skutečnost – a její alternativní, pokroucenou, zjednodušenou verzi. Pro kterou je někdo ochotný přinést i tu nejvyšší oběť. O tomhle ale Viktorie Hanišová psala vlastně vždycky.

Hoří ti táta

60 %

Viktorie Hanišová

Host Brno, 2026, 230 stran

O náboženském bludu, který fatálně zatemnil mozek (v románu Neděle odpoledne). O nemožnosti najít klíč k tomu, proč matka zavraždila své dítě (Rekonstrukce). O pokryteckém mlčení, které překrývá trauma sexuálního zneužívání (Houbařka). O pocitech (náhradní) matky, kterou odmítá (adoptované) dítě (Anežka). Prostě o všech těch krutých a bolestivých emočních disharmoniích, co se vaří v rodinném kotli.

V novince je ale Hanišová trochu jiná. Zaprvé: dějovou linku dotáhla k dramatickému finále, nechala Ladu, aby se za smrt svého otce pomstila. A za druhé: jako vypravěčka poněkud ztratila hloubku, jede často v banalitách, nepravděpodobnostech, po povrchu. Výsledkem je černobílé melodrama o zločinu a trestu.

Ale možná je to nakonec skvělý autorčin fígl: napsat kritiku rukopisem toho, koho kritizuji. Ukázat rub dezinformací a konspirací tím, že použiju jejich metodu, styl, jazyk. Fikce jako fikce. Anebo ne?

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