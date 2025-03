Jde to dobře. Autor Hry o trůny náhle oznámil, že práce na Vichrech zimy pokračují

Co přesně to znamená, se můžeme v případě George R. R. Martina jen dohadovat, ale určitá naděje se přece jen objevila. Spisovatel se v rozhovoru pro server Collider mimo jiné rozhovořil o sedmém díle Vichry zimy, který měl původně vyjít už v roce 2015, ale dosud se tak nestalo.

Byla řeč o adaptacích jeho děl a Martin prohlásil, že pro všechny, kteří nejsou příznivci seriálů a počítačových her na motivy Písně ledu a ohně, tu pořád budou jeho knihy.

„Musím sérii dopsat, je to jediná věc, kterou mám skutečně plně pod kontrolou. Nemusím se ohlížet na rozpočtové omezení, nejsou tu studia, vedoucí pracovníci nebo další spisovatelé s odlišnými názory. Knihy jsou takové, jaké je napíšu. A ta, na které teď dělám, se vyvíjí dost dobře. Přál bych si samozřejmě, aby to šlo rychleji,“ prohlásil George R. R. Martin.

Je to určitý pokrok, neboť na konci roku 2024 letos šestasedmdesátiletý spisovatel připustil, že ságu možná nikdy nedokončí. „Spousta lidí už mi píše nekrology. ‚Ach, on už to nikdy nedopíše,‘ naříkají. Možná mají pravdu, já nevím. Ale pořád jsem ještě naživu a podle všeho docela vitální,“ svěřil se v rozhovoru pro Hollywood Reporter. Narážel na skutečnost, že zatím poslední kniha série Tanec s draky vyšla v anglickém originále v roce 2011.

Původní plán zněl, že Vichry zimy vyjdou v březnu 2016, před premiérou šesté řady seriálu Hra o trůny, který z Martinových knih vychází. V lednu 2016 ovšem spisovatel na svém blogu napsal, že kniha dosud není dokončená. „Můžete to svádět na mé cestování, práce na jiných projektech nebo na můj věk. Abych byl ale upřímný, někdy se psaní daří a někdy ne,“ dodal na vysvětlenou.

Nedodržel ani další ohlášené termíny, v letech 2017 a 2021. Část fanoušků se domnívala, že práce na Vichrech zimy trvají tak dlouho, protože Martin souběžně píše i pokračování Sen o jaru a plánuje vydat obě knihy najednou. Šlo ale nejspíš jen o zbožné přání, neboť vznik osmého svazku spisovatel nepotvrdil.

Další spekulace hovořily o tom, že po skončení seriálu Hra o trůny, jehož finále fanouškovskou obec rozlítilo, ztratil Martin do dopsání svého nejznámějšího díla chuť. Jisté je, že se George R. R. Martin snad až příliš rozptyluje prací na jiných projektech – spolupráce na počítačové hře Elden Ring, divadelní adaptace Hry o trůny, seriálový prequel Rod draka a podobně. Má na to sice svrchované právo, na straně druhé je tu ale jeho benevolentní přístup k termínům a uzávěrkám.

„S dodržováním termínů jsem měl vždycky problémy. Z nějakého důvodu prostě nejsem schopen je dodržet,“ přiznal se na svém blogu. Podobně to měl mimochodem jiný britský věhlasný spisovatel Douglas Adams, autor série Stopařův průvodce po galaxii.

V červenci 2024 Martinovy fanoušky rozechvěla informace, že se spisovatel v Londýně setkal se svými vydavateli. Byla to ale jen běžná pracovní schůzka.

„Neznamená to, že se blíží nějaké důležité oznámení, takže se prosím uklidněte. Až budou Vichry zimy hotové, neprosákne na veřejnost ani slovo. Vše se samozřejmě dozvíte, ale kdy a jak, to nemohu říct,“ napsal George R. R. Martin na svém blogu. Nezbývá tedy než dál čekat a doufat.