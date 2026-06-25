RECENZE: Rekviem za mládí i jeho lásky. Opatřilová napsala knihu pro citlivé duše
I tentokrát muselo být spisovatelce Veronice Opatřilové jasné, že osloví jen určitou skupinu čtenářů. Tu, která je ochotná vzdát se očekávání výrazného děje a nechá se vést jazykem, náladou a emocí. Zároveň je ale pravděpodobné, že právě tito čtenáři budou knihu milovat bezvýhradně.
Autorka totiž nepíše příběhy v tradičním slova smyslu. Píše stavy, které jsou univerzální pro celé lidstvo – samota, touha, smutek, blízkost či ztráta. A předkládá je čtenáři zabalené do luxusního papíru s hedvábnou stužkou. Její jazyk je opulentní, obrazný a místy až okázale krásný. S lehkou dávkou exhibicionismu a studu sledujeme, jak se autorka mazlí se slovy.
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Děj je tentokrát minimalistický. Osamělá umělkyně žijící na ostrově přijímá do svého života mladého muže. Nic víc. A vlastně ani nic míň. To podstatné se odehrává uvnitř vypravěčky. Její pečlivě vystavěný svět pravidel, ticha a samoty je narušen přítomností někoho, kdo do něj nezapadá.
„Musel vytušit, že narušuje můj život, mou samotu a řád věcí, který byl roky neměnný a probíhal ve stále stejných opakujících se proudech.“
Mladík Antonio se stává katalyzátorem změny. Ne proto, že by vykonal něco zásadního, ale protože svou pouhou existencí nutí vypravěčku přehodnocovat vlastní život. Fascinuje ji, rozčiluje, přitahuje i odpuzuje. Jednou si přeje, aby zůstal, podruhé by ho nejraději poslala pryč. Nejvíc ve chvílích, kdy jí připomíná možnosti, které kdysi měla, a rozhodnutí, která učinila.
Opatřilová nás po celou dobu drží v jakémsi delikátním a neurčitém smutku a melancholii. V některých pasážích připomíná tradici lyrické a introspektivní prózy, jakou známe třeba od Virginie Woolfové. Ostatně sama autorka se v textu odkazuje i na Tove Jansson, jejíž pozdější prózy rovněž pracovaly se samotou, krajinou a tichými vztahy mezi lidmi spíše než s dramatickými zápletkami.
Ačkoli se v románu znovu objevuje LGBTQ+ tematika, bylo by škoda knihu takto nálepkovat. Zpívat bříze je především příběhem o lásce a blízkosti. O potřebě být viděn druhým člověkem. O tom, že lásky by mělo být pro všechny živé bytosti stejně.
Románu by ovšem prospěla větší střídmost. Protože je vystavěn téměř výhradně na atmosféře a vnitřním prožívání, začne se po čase pohybovat v kruzích. Některé motivy se vracejí častěji, než je nutné, a text by snesl o několik desítek stran méně. V porovnání s autorčiným bestsellerem Počkej na moře se však jedná o počin výrazně vyspělejší.
Zpívat bříze
autorka: Veronika Opatřilová
nakladatel: Prostor, 2026
Román má jasně rozpoznatelný hlas a atmosféru, jaká se v současné české próze často neobjevuje. Pro milovníky lyrického vyprávění tak bude text velmi silným čtenářským zážitkem. Ostatní si nejspíš budou přát, aby se mezi všemi těmi krásnými větami přece jen „něco“ stalo.
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