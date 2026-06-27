Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Žila v Paříži

Linhartová, která v Československu patřila do skupiny takzvaných šestatřicátníků, kam mimo jiné patřili Václav Havel, Josef Topol a Jan Zábrana, vystudovala dějiny umění na filozofické fakultě. Poté pracovala v památkové péči a jako kurátorka. Uspořádala řadu výstav především umění 30. až 50. let, z nichž mnohé sklidily nelibost komunistických funkcionářů. Od poloviny 60. let se začala soustavněji věnovat literatuře.
Její dílo, například soubory próz Prostor k rozlišení, Rozprava o zdviži a Přestořeč či sbírka básní Nastolení krále, mělo poměrně velký ohlas. Pro její tvorbu je charakteristické prolínání časových pásem, splývání dějů, osob, mísení fikce a reality a hra se slovy.
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Zemřel dramatik Josef Topol. Bylo mu 80 let
V roce 1968 emigrovala do Francie a od té doby publikovala výhradně ve francouzštině. Usadila se v Paříži, kde řadu let pracovala v knihovně Mezinárodní rady muzeí při UNESCO. Od 90. let působila v muzeu orientálního umění Guimet, kde se zabývala především japonským a čínským malířstvím.
V roce 1998 se stala laureátkou literární Ceny Jaroslava Seiferta udělované od roku 1986 z iniciativy Františka Janoucha Nadací Charty 77 za vynikající beletristické dílo vydané v posledních třech letech. Cenu obdržela za soubor francouzsky psaných próz Mes oubliettes.
Grémium kulturních historiků a kritiků v roce 2011 ocenilo Cenou F. X. Šaldy její knihu Soustředné kruhy. Pro prestižní literární ocenění si ale do Musea Kampa z Paříže nepřijela. Svou nepřítomnost na slavnostní ceremonii tehdy autorka omluvila svým zhoršeným zdravotním stavem.