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Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Žila v Paříži

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  13:31

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V Paříži zemřela básnířka, spisovatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Na snímku je na festivalu Poezie bez hranic v roce 2003. (27. června 2026) | foto: ČTK

V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v roce 1968 emigrovala do Francie. O úmrtí autorky knih Dům daleko, Prostor k rozlišení, Twor nebo Ianus tří tváří v sobotu informoval Deník N s odkazem na spisovatele Jaromíra Typlta.

Linhartová, která v Československu patřila do skupiny takzvaných šestatřicátníků, kam mimo jiné patřili Václav Havel, Josef Topol a Jan Zábrana, vystudovala dějiny umění na filozofické fakultě. Poté pracovala v památkové péči a jako kurátorka. Uspořádala řadu výstav především umění 30. až 50. let, z nichž mnohé sklidily nelibost komunistických funkcionářů. Od poloviny 60. let se začala soustavněji věnovat literatuře.

Její dílo, například soubory próz Prostor k rozlišení, Rozprava o zdviži a Přestořeč či sbírka básní Nastolení krále, mělo poměrně velký ohlas. Pro její tvorbu je charakteristické prolínání časových pásem, splývání dějů, osob, mísení fikce a reality a hra se slovy.

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V roce 1968 emigrovala do Francie a od té doby publikovala výhradně ve francouzštině. Usadila se v Paříži, kde řadu let pracovala v knihovně Mezinárodní rady muzeí při UNESCO. Od 90. let působila v muzeu orientálního umění Guimet, kde se zabývala především japonským a čínským malířstvím.

V roce 1998 se stala laureátkou literární Ceny Jaroslava Seiferta udělované od roku 1986 z iniciativy Františka Janoucha Nadací Charty 77 za vynikající beletristické dílo vydané v posledních třech letech. Cenu obdržela za soubor francouzsky psaných próz Mes oubliettes.

Grémium kulturních historiků a kritiků v roce 2011 ocenilo Cenou F. X. Šaldy její knihu Soustředné kruhy. Pro prestižní literární ocenění si ale do Musea Kampa z Paříže nepřijela. Svou nepřítomnost na slavnostní ceremonii tehdy autorka omluvila svým zhoršeným zdravotním stavem.

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