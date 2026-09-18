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Formánek, Hilský i Doležalová. Patnáctý Knižní čtvrtek nabídne patnáct novinek

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  12:41
Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku

Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku | foto: Velký knižní čtvrtek

Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku
Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku
Martin Hilský
Marie Doležalová na křtu knihy Rodičovské historky (25. listopadu 2025)
8 fotografií
Velký knižní čtvrtek přináší již 15. rokem na pulty českých knihkupectví vždy na jaře a na podzim tituly, které si zaslouží čtenářskou pozornost. Symbolicky 15. října tato akce přijde s nabídkou 15 knižních novinek všech žánrů. Od románů úspěšných autorů, přes domácí i zahraniční biografie, literaturu faktu, knižní rozhovory o současném světě až po knihy pro děti i mládež.

Z beletrie se na pultech knihkupectví nově objeví dobrodružný román spisovatele Josefa Formánka nazvaný Lovec lvů o dlouhé africké cestě hlavního hrdiny Michala, dále román Jednou budem dobrý o nikdy nekončící posedlosti ze sportovního prostředí z 80. let a současnosti autora, ústavního právníka a pedagoga Milana Janouška, nebo první příběhová próza koučky a terapeutky NLP Barbory Englischové nazvaná Algoritmus džungle o tom pravém životě po ztrátě telefonu a digitální existence.

Vyjde také román Pro Polinu napsaný téměř hudebním jazykem o lásce mateřské i milostné německého spisovatele a novináře Takise Würgera a české vydání vizuálně strhujícího, dojemného a zároveň vtipného komiksového románu Domovina australského spisovatele, výtvarníka a filmaře Shauna Tana.

Čtenáře literatury faktu a biografií potěší kniha Arnošt a vycházkový kuře, jedinečné svědectví o posledních letech Arnošta Lustiga, od jeho blízké přítelkyně a spolupracovnice Markéty Mališové, dále životopisná koláž Teige a harlekýn s podtitulem Příběhy české avantgardy spisovatele a publicisty Jiřího Kamene nebo kniha Když Afrikakorps vládl v Americe novináře a publicisty Milana Vodičky, redaktora MF DNES, o tom, že lsti, geniální pasti, bizarní nápady a náhody hrály v druhé světové válce mnohem větší roli.

Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku
Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku
Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku
Martin Hilský
8 fotografií

Dalším titulem bude mistrovská biografie o vynikajícím vojevůdci i jeho vztazích s politiky a diplomaty 19. století nazvaná Radecký. Velkolepý vítěz a vojenský génius z pera erudovaného anglického historika Alana Skeda.

Z knižních rozhovorů se ke čtenářům dostane v premiéře velmi osobní knižní rozhovor Vykloubený čas překladatele a redaktora Petra Onufera s legendou české anglistiky Martinem Hilským, vyjde také ironický, sentimentální a občas i veršovaný knižní rozhovor Ježíš a jiná sprostá slova s literárním historikem a kazatelem Martinem C. Putnou nebo zamyšlení nad současným světem i jeho interpretaci nabídne také pokračování úspěšné prvotiny Na rozhraní II egyptologa a archeologa Miroslava Bárty, historika Martina Kováře a týmu mnoha odborníků.

Pro děti a mládež přinese podzimní Velký knižní čtvrtek potřeštěný příběh Jáchym ze zámku a víla Vilomína herečky, blogerky a spisovatelky Marie Doležalové o záchraně jedné rodiny i obyvatel zámku se sedmdesáti pokoji, originální knihu Auťáky s dětskými básničkami Davida Laudy o autech světových značek s ilustracemi Jakuba Cenkla nebo první fantasy příběh Jakub a malá čarodějka Václava Dvořáka, úspěšného autora sci-fi série Písečníci.

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