Velký knižní čtvrtek letos otevírá Woody Allen a Bianca Bellová

„O velkých komicích se říká, že to jsou ve skutečnosti strašně smutní lidé a já si až do chvíle, než jsem Allenovu knihu překládal, neuvědomoval, do jaké míry to platí i o něm. Skrývá velký smutek a špatné mínění o sobě i světě,“ říká k životopisné knize slavného amerického režiséra její překladatel Michael Žantovský.

K nápadu vydat povídkový soubor spisovatelku Bianku Bellovou přivedla pandemie. „Když došlo ke karanténě, tak jsem začala publikovat povídky na sociálních sítích, lidé si říkali o další, tak jsme si po dohodě s nakladatelem řekli proč je nevydat také knižně,“ vysvětluje. Sbírka nese název Tyhle fragmenty a dokazuje, že každá životní situace může být přelomová.

Ze Slovenska na tuzemský knižní trh míří další temný příběh z pera novináře a spisovatele Jozefa Kariky. Mysteriózní thriller Smršť vypráví o fenoménu halného větru, v Polsku dobře známého a zdokumentovaného jevu. „Když fouká, stoupá počet násilností, nehod, vražd i sebevražd. Jak to ale souvisí s nebezpečným silničním úsekem na úpatí Západních Tater?“ nastiňuje nakladatelství příběh.



Svou novinkou tentokrát znovu do nabídky přispěl i Aleš Palán, hudební fanoušky potěší titul Dylan se dal na elektriku a do zákulisí stalinské společenské smetánky pozvou vzpomínky Agnessy Mironovové, ženy stalinského čekisty Sergeje Mironova. Do knižní podoby je převedla historička Mira Jakovenková.