Ošklivá zvířátka i král komiků. Velký knižní čtvrtek láká na dvanáct novinek

V nabídce je rovněž nový román Jste tady britského spisovatele Davida Nichollse v překladu Miloše Urbana. Úlohou disidentů po sametové revoluci se zabývají autoři sborníku esejů Disidenti u moci: Česká cesta ke svobodě a demokracii. Akce, která se zaměřuje na novinky předních českých knižních nakladatelství, nabídne romány o lidských vztazích, krimi a thrillery, literaturu faktu, historické pojednání, biografie i severské pohádky nebo naučnou knihu pro děti.

„Do letošního jarního Velkého knižního čtvrtku jsme zařadili zajímavý průřez žánrů, vybírali jsme opravdu pečlivě. Dvanáct zvolených titulů se určitě setká s velkým čtenářským zájmem,“ řekl obchodní ředitel pořádající firmy Kosmas Ctirad Fuchs a dodal, že veřejné setkání a debata s vybranými autorkami a autory se uskuteční 20. března v Knihovně Václava Havla v Praze.

Novinka Horákové Okno na západ je zasazená do Československa 80. let a pojednává o tzv. Husákových dětech. David Nicholls v knize Jste tady nabízí milostný příběh. Do sborníku esejů Disidenti u moci: Česká cesta ke svobodě a demokracii, který sestavil historik, filosof a publicista Petr Hlaváček, přispěli například Petr Pithart, Zdeněk Jičínský, Jan Ruml, Petruška Šustrová, Dominik Duka, Michael Žantovský nebo Martin Palouš.

V nabídce nechybí ani čtení pro milovníky napětí – severská krimi Kde se skrývá pravda od švédské autorky Anny Tellové a irský thriller Hodná holka od Michelle Dunneové. V autorizovaných memoárech Život – Moje cesta dějinami vypráví papež František poprvé vlastními slovy příběh svého života na pozadí dějinných milníků.

Reportér Jakub Szántó se v aktuální knize Mezi mlýnskými kameny: Gaza a její příběh zaměří na historii a současnost tohoto válkou zmítaného regionu. Německý profesor a publicista Harald Jähner v oceňované knize Čas vlků: Německo a Němci 1945-1955 vylíčí příběh drsné poválečné obnovy zničeného Německa.

U příležitosti letošního 220. výročí narození Hanse Christiana Andersena vyjde kompletní tisícistránkové vydání jeho pohádek a příběhů, přeložené do češtiny přímo z dánštiny a doprovozené téměř sty původními rozměrnými ilustracemi Filipa Pošivače. Dalibor Vácha se v životopisném románu Vlasta věnuje králi komiků Vlastovi Burianovi.

Příručka s názvem Dohodněme se od Jany H. Hoffstädterové a Idy Želinské nabídne dětem i rodičům pozitivně laděný návod jak zvládnout rozvod. Novinářka a popularizátorka vědy Lenka Vrtišková Nejezchlebová v novince určené dětem i dospělým Fuj, to je hnusný s ilustracemi Markéty Vydrové ukáže, že vedle koček či psů si zaslouží náš obdiv také „ošklivá“ zvířátka.

Velký knižní čtvrtek se v Česku koná po vzoru akce Super Thursday, která v britských knihkupectvích symbolicky zahajuje období vánočních nákupů. Poprvé se uskutečnil 13. října 2011. Zatím poslední Velký knižní čtvrtek loni nabídl patnáct reprezentantů světové i domácí literatury.