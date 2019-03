Legenda o jazyku. Nacisté v Tibetu. Velký knižní čtvrtek vítá jaro

„Přestože letošní jarní Velký knižní čtvrtek postrádá jasný čtenářský hit, jakým byla v předchozím roce například kniha Eleny Ferrante, komplexně jde opět o výběr velmi kvalitních titulů,“ upozorňuje Zuzana Kadecká z knihkupectví Martinus.cz. Největší zájem ze strany čtenářů podle ní prozatím zaznamenaly knihy Mapa kostí o sourozeneckém poutu dvou židovských dětí za druhé světové války a mrazivý román o lásce člověka ke klamu Lži se mnou.



Zajímavé příběhy tentokrát nabízí i literatura faktu. Ať už jde o knihu Nacisté v Tibetu, nebo vzpomínkových Sedm let v Africe o návratu nigerijského prince domů. Čtenáře často propadající hysterii by mohlo oslovit dílo Obchodníci se strachem. To uvádí na pravou míru, jakým způsobem světové organizace a média manipulují s daty za účelem vytvořit senzaci.

Do doby nedávné a přesto minulé se vydává Grófka o osudu jedné Češky snažící se nalézt na konci 80. let své místo v západním světě. Doba normalizace je stěžejní kulisou románu Legenda o jazyku – Nepomucký 1972. Všechny zmiňované knihy i dalších osm vybraných jsou od čtvrtka v prodeji.