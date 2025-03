Socialismus a touha po lepším životě. Wilková vydává knihu Vekslačka

Obálka knihy, kterou tvoří podoba socialistické stokoruny, napovídá dobovému zasazení tohoto příběhu. Děj spojuje každodenní život v tehdejším Československu se silným osobním příběhem ženy, která touží po lepším životě a je ochotná riskovat vše proto, aby ho dosáhla.

Hlavní hrdinka Alma pocházející ze slušné rodiny se tak ocitá v síti nelegálních obchodních transakcí. Ty na jednu stranu představují její šanci, na druhou stranu ji ale mohou stát svobodu. Alminy nápady by z ní v dnešní době udělaly úspěšnou manažerku, v sedmdesátých a osmdesátých letech ji ale mohly dohnat spíše před soud.

„Vytvořila jsem postavu, která je šikovná, chytrá, ale zároveň nešťastně narozená do doby, kdy její úspěchy byly vnímány jako hrozba,“ popisuje autorka svou hrdinku. Alma má v sobě kromě síly a odhodlání i lidskost, která ji činí nejednoznačnou.

Příběh se odehrává v době, kdy bylo luxusní zboží dostupné jen vyvoleným a obyčejní lidé museli hledat jiné způsoby, jak se k němu dostat. Kromě obchodu a peněz se ale kniha se dotýká také lásky a řešení morálních dilemat. A ukazuje, že i v těžkých obdobích se životní podmínky mohly přetavit v touhu po osobním úspěchu.

„S kamarádkami vzpomínáme, po čem jsme v osmdesátých letech toužily, po džínách, po šampónu, který nebyl k sehnání,“ popsala inspiraci Wilková.

Spisovatelka chce dílem poskytnout mladší generaci vhled do toho, jak se v době socialismu žilo. „Chci, aby to pro mladé čtenáře byl dobrodružný výlet do doby, která se zdála být normální, ale přitom byla úplně jiná,“ vysvětluje autorka.

Titul o tom, jak láska, sny a zoufalství dokážou měnit lidské životy, vychází ve čtvrtek 13. března v nakladatelství Motto. Čtenáři ji budou moci zakoupit i v elektronické podobě a na posluchače čeká ve verzi audioknihy.

Mezi předchozí knihy Wilkové patří například bestseller Až uvidíš moře nebo román z poválečných Beskyd Když přišli psi.