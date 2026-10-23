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Zemřel japonský spisovatel Rjú Murakami, psal romány o sexu, drogách a násilí

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  12:11

Japonský spisovatel Rjú Murakami. | foto: ČTK

Ve věku 74 let zemřel japonský spisovatel Rjú Murakami, známý romány z prostředí městské mládeže. Oznámilo to jeho nakladatelství. Jeho romány se vyznačující tématy sexu, drog, odcizení a násilí.

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Rjúa Murakamiho, který se během své kariéry neúnavně věnoval vydávání provokativních děl určených mladšímu publiku,“ uvedlo nakladatelství Gentoša.

Murakami, rodák z prefektury Nagasaki, zemřel už minulou sobotu doma. Následně se konal soukromý pohřeb v rodinném kruhu, napsala agentura Kjódó.

Knižní tipy: Sex, drogy a rock'n'roll. Po japonsku

Murakamimu, který byl také filmovým režisérem a scénáristou a bubeníkem v rockové kapele, i v češtině vyšla v nakladatelství Argo jeho úspěšná prvotina Nekonečná, téměř průzračná modř nebo psychologický thriller Polévka miso. První dílo zachycuje úpadek vzpurné mládeže propadlé drogám a sexu, druhé vypráví o toulkách turistů čtvrtí červených luceren v japonském hlavním městě. Dále v češtině vyšly romány Čáry a Piercing.

V polévce miso je šokující, ale skvělý román

Na český překlad dosud čeká například kultovní román Děti z nádražních skříněk, který sleduje rozvrácené osudy dětí odložených do nádražních úschovných skříněk a líčí jejich hledání identity mezi lidmi na okraji společnosti v tokijském podsvětí.

Podle Kjódó byl Rjú Murakami v Japonsku známý také jako moderátor televizního pořadu, v němž vedl rozhovory s významnými osobnostmi z byznysu.

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