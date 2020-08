Havlovy myšlenky s komentářem Kosatíka vycházejí i jako audiokniha

V kontextu doby, kdy byly vyřčeny, i v souvislosti s jejich dnešním vyzněním. Vydavatelství Radioservis ji nyní vydává i audio- knižně. Hlas Kosatíkovu textu propůjčili Ladislav Špaček a Lukáš Hlavica.

„Byl schopen vyjádřit, nač jiní pouze mysleli nebo co tušili. Vyjádřit to nejenom za sebe, ale i za ně. Po mnoho let dokázal být člověkem, který slovy ostatní spojoval. Jeho věty stále žijí v našem povědomí, avšak někdy bývá život ošidný. Nezaručuje cizím myšlenkám, že si je necháme proniknout do svého srdce. Často spěcháme a jen registrujeme to, co bychom právě tak mohli i vnímat,“ komentuje Havlův um Kosatík.

„A tak je tato kniha výzvou ke zpomalení času. K zastavení nad stovkou Havlových výroků, tak jak v rozmezí víc než půl století spoluutvářely historii naší země,“ dodává. Kromě Havla věnoval stejný knižní formát Kosatík také T. G. Masarykovi. Kniha vyšla v roce 2017.