RECENZE: Jak obstál Václav Havel, když si za normalizace zahrával s čertem

Premium

Fotogalerie 7

Komiksová kniha Havel: hrátky s čertem | foto: Agromiks - komiksy nakladatelství Argo, Facebook

  16:00
Václav Havel (1936–2011) byl, je a nejspíš ještě nějaký ten pátek bude vděčné téma. Ke zpracování v jakékoli podobě. Na divadle, ve filmu, v literatuře – a samozřejmě v komiksu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Inspiruje jak jeho život, tak jeho dílo. Havlův postoj za normalizace, kdy bojoval nenásilnou formou proti zdejší režimní totalitě. Havlova literatura, hlavně jeho dramata, kde řeší tu nejzákladnější věc vůbec: možnosti a meze komunikace, dorozumění, mezilidského vztahování a sdílení. Je to téma všelidské, humanistické, existencialistické. Proč? Protože vždycky, v každé situaci záleží, jak se kdo zachová: jestli jako slaboch, nebo jako hrdina. Jestli zvládne, anebo nezvládne různé svody a vábení temnoty a zla.

Přijmout však zodpovědnost i za svá selhání, přijmout je bezvýhradně jako selhání opravdu svá, nikam a na nic nepřesunutelná… to je po čertech těžké.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Patrik věděl, že je to špatné a připravoval nás na to, říká Pokorný o Hezuckém

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je moderátor Miloš Pokorný.

Když moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s...

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

Měl držet na uzdě Mareše, ale dopadlo to opačně, vzpomínali na Hezuckého před síní

Na rozloučení přišel i Michel Fleischmann, který stvořil duo Mareš-Hezucký. Na...

Za všech okolností v dobré náladě, vtipný, pohotový, vzdělaný. Tak na zesnulého Patrika Hezuckého vzpomínali jeho přátelé a kolegové na pátečním posledním rozloučení v krematoriu v pražských...

To nebude koncert, to bude symfonie, láká Anna K. na vystoupení s orchestrem

Anna K. s Českým národním symfonickým orchestrem. Koncert v pražském O2...

Anna K. se svými nejlepšími písněmi, Český národní symfonický orchestr a dvojnásobný držitel Grammy Gast Waltzing. Na specifický a ojedinělý zážitek se mohou hudební fanoušci těšit v dubnu 2027 v...

18. prosince 2025  16:24

RECENZE: Jak obstál Václav Havel, když si za normalizace zahrával s čertem

Premium
Komiksová kniha Havel: hrátky s čertem

Václav Havel (1936–2011) byl, je a nejspíš ještě nějaký ten pátek bude vděčné téma. Ke zpracování v jakékoli podobě. Na divadle, ve filmu, v literatuře – a samozřejmě v komiksu.

18. prosince 2025

RECENZE: Zajetí, útěk, zajetí, útěk. Třetí Avatar je velkolepá mayovka beze změny

65 % Premium
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Spojení dabingu, 3D a více než tříhodinové délky zosobňuje pro řadu diváků trojnásobnou újmu, ale v případě filmu Avatar: Oheň a popel má české znění alespoň jednu zásluhu. Zazvoní v něm totiž jediný...

18. prosince 2025

Budu mírotvůrce, řekl Trump. A sjednotitel, dodala Melania. O první dámě vznikl film

Trailer k filmu Melania

Film Melania sleduje první dámu USA během dvaceti dnů před inaugurací Donalda Trumpa. Režisér Brett Ratner slíbil exkluzivní záběry, které zachycují důležité schůzky, soukromé rozhovory a dosud...

18. prosince 2025  11:54

Matěje Formana jsem si „přinachomýtla“, říká trumpetistka Štěpánka Balcarová

Štěpánka Balcarová a Matěj Forman

Jazzová trumpetistka a skladatelka Štěpánka Balcarová, několikanásobná držitelka Ceny Anděl, vydala album O ztracené vodě. Jde o záznam jazzové opery pro děti, které jevištní podobu vtiskl Matěj...

18. prosince 2025  10:45

Prestižní americký magazín vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku

Dirigent Jakub Hrůša

Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Umístěním v prestižním mezinárodním žebříčku se tak český dirigent zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti v oboru.

18. prosince 2025  9:24

Hrát kluka bez nohy? Po prvním tréninku jsem se nehýbal, líčí herec Havlínek

Premium
Herec a muzikant Tomáš Havlínek má blízko i ke sportu i ke kuchařině.

Herec a muzikant Tomáš Havlínek řadu let zářil v Městských divadlech pražských, kde si zahrál Hamleta, Chlestakova i Jana Wericha, a diváci ho znají také z mnoha filmů a seriálů. Do kin nyní vstupuje...

17. prosince 2025

GLOSA: Výmluvný obraz generace, která místo konání řeší. Tedy hlavně sebe

Z filmu Osm milimetrů rodiny

Stojí zároveň za kamerou i před ní, snímá i režíruje sám sebe. Střihač Michal Böhm se v dokumentu Osm milimetrů rodiny zpovídá z touhy i pochybností ohledně svého případného otcovství. Jedni ve filmu...

17. prosince 2025  15:26

Vedení Warner Bros odmítlo nabídku na převzetí od Paramountu

ilustrační snímek

Vedení skupiny Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč), tedy 30 dolarů za akcii. Paramount podle něj...

17. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  13:59

Václav Marhoul točí v Los Angeles film s americkými hvězdami

Václav Marhoul při natáčení v Los Angeles

Režisér Václav Marhoul dokončuje ve Spojených státech svůj nový celovečerní film, v němž se objeví Rob Lowe, nositel Zlatého glóbu za Západní křídlo, či Jennifer Jason Leighová, držitelka nominace na...

17. prosince 2025  13:30

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Byl jsem masovým vrahem, geniálním malířem i prostitutkou, hlásí spisovatel Fíla

Scenárista, režisér a spisovatel Ivan Fíla vydává nový historický román Tisíc...

Hledal v archivech celého světa, radil se s historiky, juristy, politology, psychology, faráři i chovateli koní. Filmař a spisovatel Ivan Fíla šel až na dřeň, aby věrohodně zachytil postavy i...

17. prosince 2025  13:15

Proč by stvořil tak obrovský vesmír jen pro nás? ptá se Spielbergův nový sci-fi film

Z filmu Den odhalení

Režisér Steven Spielberg zveřejnil první ukázku své novinky Den odhalení, která do českých kin přijde do kin 11. června. Ptá se v ní, jestli bychom se báli, kdybychom zjistili, že ve vesmíru nejsme...

17. prosince 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.