RECENZE: Jak obstál Václav Havel, když si za normalizace zahrával s čertem

Inspiruje jak jeho život, tak jeho dílo. Havlův postoj za normalizace, kdy bojoval nenásilnou formou proti zdejší režimní totalitě. Havlova literatura, hlavně jeho dramata, kde řeší tu nejzákladnější věc vůbec: možnosti a meze komunikace, dorozumění, mezilidského vztahování a sdílení. Je to téma všelidské, humanistické, existencialistické. Proč? Protože vždycky, v každé situaci záleží, jak se kdo zachová: jestli jako slaboch, nebo jako hrdina. Jestli zvládne, anebo nezvládne různé svody a vábení temnoty a zla.
Přijmout však zodpovědnost i za svá selhání, přijmout je bezvýhradně jako selhání opravdu svá, nikam a na nic nepřesunutelná… to je po čertech těžké.