Proč zrovna Jíčín?

Jeho pohádky se obvykle odehrávají v Jičíně a okolí a není to náhoda. Sice se narodil v Praze, ale u prarodičů přebýval každé léto. Když vypukla první světová válka, otec Jan odešel na frontu do Albánie a matka Johana odjela s Václavem a jeho dvěma mladšími sourozenci ke svým rodičům do Jičína natrvalo. Chlapec tam začal chodit do školy a místo se mu nesmazatelně vepsalo do srdce. Své pohádky později zabydlel autentickými postavičkami i s jejich jmény a profesemi.