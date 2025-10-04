The New York Times ocenil zesnulého Klímu jako citlivého svědka v diktaturách

List připomíná, že na rozdíl od řady českých spisovatelů se Klíma rozhodl vrátit po nástupu normalizace do Československa, kde se zapojil do literárního undergroundu.
Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let
„Klímu, který byl autorem více než 40 knih a také disidentem, učitelem a (literárním) kritikem hluboce ovlivnila zkušenost z prvních let života: uvěznění nacisty v táboře Terezín, když byl chlapcem,“ píše deník. Klíma kvůli svému židovskému původu strávil v Terezíně tři a půl roku. Podle listu český spisovatel patřil ve východní Evropě „k nejvnímavějším pozorovatelům podmínek, ve kterých žili lidé v autoritářském režimu“.
Klíma měl přímou zkušenost s nacismem i sovětským komunismem, uvádí deník, který v nekrologu popisuje podrobnosti ze života a díla Klímy. The New York Times například připomíná veřejné angažmá Klímy v 60. letech a během Pražského jara.
Láska mě vždycky zajímala víc než politika, říká spisovatel Ivan Klíma
„Na rozdíl od spisovatelů disidentů, kteří se rozhodli opustit zemi nebo byli vyhnáni, jako Milan Kundera, Josef Škvorecký a Pavel Kohout, Klíma se vrátil do Prahy v roce 1970 po povoleném studijním roce ve Spojených státech,“ píše deník. Klíma se zapojil do literárního undergroundu, šíření samizdatu a organizoval literární bytové semináře.
„Po pádu komunistů v roce 1989 Klíma zachytil životy těch, kteří poslušně sloužili diktatuře, aby se pak ocitli ztraceni a bezradní uprostřed nově nabyté svobody v nově demokratické zemi,“ píše The New York Times. K prosazení Klímova díla v zahraničí pomohl podle deníku americký spisovatel Philip Roth, který měl velký zájem o země a literaturu ve Střední Evropě.
Žena se nebála. Estébáky zouvala do ponožek, vzpomíná Ivan Klíma
Roth označoval Klímu kvůli jeho účesu, který připomínal členy skupiny The Beatles, za „výrazně více intelektuálně rozvinutého Ringo Starra“.
Klíma patřil k nejvlivnějším českým spisovatelům druhé poloviny 20. století. Zemřel v sobotu ráno ve věku 94 let.