The New York Times ocenil zesnulého Klímu jako citlivého svědka v diktaturách

Autor: ,
  20:58
Americký deník The New York Times napsal, že český spisovatel Ivan Klíma, který zemřel v sobotu ráno, byl jedním z nejvnímavějších pozorovatelů života v autoritářských režimech. Jeho dílo i osobní příběh podle listu silně ovlivnilo dětství a internace v terezínském ghettu za nacistů.
Ivan Klíma: Moje šílené století

Ivan Klíma: Moje šílené století | foto: Academia

Spisovatel Ivan Klíma
Manželé Klímovi.
Láska mě zajímá víc než politika. Znají ho přinejmenším v padesátce zemí světa,...
Spisovatel Ivan Klíma na pohřbu svého kamaráda Ludvíka Vaculíka. Znali se od...
9 fotografií

List připomíná, že na rozdíl od řady českých spisovatelů se Klíma rozhodl vrátit po nástupu normalizace do Československa, kde se zapojil do literárního undergroundu.

Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let

„Klímu, který byl autorem více než 40 knih a také disidentem, učitelem a (literárním) kritikem hluboce ovlivnila zkušenost z prvních let života: uvěznění nacisty v táboře Terezín, když byl chlapcem,“ píše deník. Klíma kvůli svému židovskému původu strávil v Terezíně tři a půl roku. Podle listu český spisovatel patřil ve východní Evropě „k nejvnímavějším pozorovatelům podmínek, ve kterých žili lidé v autoritářském režimu“.

Klíma měl přímou zkušenost s nacismem i sovětským komunismem, uvádí deník, který v nekrologu popisuje podrobnosti ze života a díla Klímy. The New York Times například připomíná veřejné angažmá Klímy v 60. letech a během Pražského jara.

Láska mě vždycky zajímala víc než politika, říká spisovatel Ivan Klíma

„Na rozdíl od spisovatelů disidentů, kteří se rozhodli opustit zemi nebo byli vyhnáni, jako Milan Kundera, Josef Škvorecký a Pavel Kohout, Klíma se vrátil do Prahy v roce 1970 po povoleném studijním roce ve Spojených státech,“ píše deník. Klíma se zapojil do literárního undergroundu, šíření samizdatu a organizoval literární bytové semináře.

„Po pádu komunistů v roce 1989 Klíma zachytil životy těch, kteří poslušně sloužili diktatuře, aby se pak ocitli ztraceni a bezradní uprostřed nově nabyté svobody v nově demokratické zemi,“ píše The New York Times. K prosazení Klímova díla v zahraničí pomohl podle deníku americký spisovatel Philip Roth, který měl velký zájem o země a literaturu ve Střední Evropě.

Žena se nebála. Estébáky zouvala do ponožek, vzpomíná Ivan Klíma

Roth označoval Klímu kvůli jeho účesu, který připomínal členy skupiny The Beatles, za „výrazně více intelektuálně rozvinutého Ringo Starra“.

Klíma patřil k nejvlivnějším českým spisovatelům druhé poloviny 20. století. Zemřel v sobotu ráno ve věku 94 let.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

KVÍZ: Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?

Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...

Hymna vítěze. Italský hit Sara Perche Ti Amo provázel Babiše celé volby

Stejně jako po poslední předvolební debatě s Petrem Fialou pouštěl Andrej Babiš i při příjezdu do štábu ANO jako svou vítěznou písničku letitý italský hit Sara Perche Ti Amo. Jedna z nejslavnějších...

4. října 2025  18:42

RECENZE: Ať vám děda poví o válce, radí Američani dobrovolně bojující na Ukrajině

75 % Premium

Není namístě se ošívat, že dost už bylo v kinech válečné současnosti. Premiérový celovečerní dokument Ukrajinské léto, který sleduje zahraniční dobrovolníky bojující na straně Kyjeva, totiž přináší...

4. října 2025

Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let

Zemřel spisovatel, dramatik a disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn Michal. Ivan Klíma patřil k nejvýraznějším českým autorům druhé poloviny 20. století, jeho knihy vyšly ve...

4. října 2025  9:52,  aktualizováno  10:53

TELEVIZIONÁŘ: Kvůli Zemi nomádů sama spala v dodávce. Oscarová McDormandová

Celkem tři Oscary, za nejlepší film roku, nejlepší režii a pro herečku v hlavní roli Frances McDormandovou, vybojovala Země nomádů, kterou v neděli nasazuje Cinemax.

4. října 2025

KVÍZ: Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?

Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...

vydáno 4. října 2025

Birmingham povstane z popela a s ním i jeho gangy. Peaky Blinders pokračují dál

Fanoušci seriálu Gangů z Birminghamu (Peaky Blinders) budou mít žně. Streamovací společnost Netflix oznámila po šesti úspěšných sezonách tvorbu dalších dvou sérií. Ve svém vyjádření ohledně...

3. října 2025  14:52

Hrady CZ míří z Rožmberka k Hluboké. Od zoo budou daleko, ujišťují pořadatelé

U části fanoušků nastalo zklamání, jiní se naopak radují a těší se na nové prostředí. Pořadatelé festivalu Hrady CZ oznámili velikou změnu. Tradiční hudební akce se už příští rok neuskuteční nedaleko...

3. října 2025  14:46

RECENZE: Záhada jménem Taylor Swift. Nad Showgirl ohrnuji nos a jdu si svou cestou

Premium

Existují kapely a interpreti, u nichž je mediální rozruch zaručen, i kdyby na nové album namluvili úryvky z přírodovědného spisu o migraci raroha vrtivého. Zpěvačka Taylor Swift a její aktuální album...

3. října 2025  12:37

Trampoty Brendy a Brandona. Porevoluční okno do USA. „Béháčko“ je staré už 35 let

Americký seriál Beverly Hills 90210 ovlivnil teenagery nejen v USA. Pro české diváky pak „béháčko“, vysílané jen pár let po listopadu 1989, představovalo také jakési okno do Spojených států. Na...

3. října 2025  10:46

Prahu jsem si napoprvé užil až moc, směje se syn Michaela Douglase Cameron

Premium

Do Prahy se Cameron Douglas vrátil po 20 letech a hned v úvodu rozhovoru si vzpomněl, proč ho česká metropole tak okouzlila. „Američané si občas ani neuvědomují, že naše země ještě nemá ani tři sta...

3. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Nechtěl jsem jít bojovat za žádnou cenu, řešením byla jen emigrace, líčí Predrag Bjelac

Premium

Přestože už mu jeho havraní vlasy protkaly šediny, neztratil herec Predrag Bjelac nic ze své uhrančivosti. Díky výrazné tváři a téměř dvoumetrové postavě je na filmovém plátně i v televizi...

2. října 2025

Monstrum se opět vymklo kontrole. Netflix uvede Frankensteina od Guillerma del Tora

Netflix vypustil do světa první trailer k novému zpracování klasickému příběhu o Frankensteinovi. Příběh o člověkem stvořeném monstru toužícím po lásce a pochopení bude na streamovací společnosti k...

2. října 2025  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.