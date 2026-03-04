Zemřel král sci-fi a hororů Dan Simmons, autor románů Hyperion nebo Terror

Ve věku 77 let zemřel Dan Simmons, autor více než 30 románů a sbírek povídek od hororů, přes kontroverzní politické thrillery až po sci-fi. Mezi jeho nejznámější díla patří knihy jako Hyperion nebo Terror.
spisovatel Dan Simmons

Podle webu The Guardian odešel spisovatel 21. února v Longmontu v Coloradu za přítomnosti své manželky Karen a dcery Jane Kathrynové.

Simmons se nejvíce proslavil svým sci-fi románem Hyperion (1989), který získal prestižní literární cenu Hugo za nejlepší román. Po úspěchu prvního dílu navázal později v dalších třech pokračování – Pád Hyperionu, Endymion a Vzestup Endymionu.

Za svou dlouhou autorskou činnost získal rovněž dvě ocenění World Fantasy, tucet cen Locus a několik cen Brama Stokera. Podle jeho novely Terror vznikl v roce 2018 pro televizní stanici AMC stejnojmenný seriál.

PRVNÍ DOJMY: Mrazivý teror na lodi Terror. Tak má vypadat žánr

Simmons se narodil v roce 1948 v Peorii ve státě Illinois, kde i vyrůstal. Za svou osmnáctiletou učitelskou kariéru, která významně ovlivnila jeho tvorbu, vyučoval na základních školách v Missouri, New Yorku a Coloradu, kde se dostal do finále soutěže Učitel roku Colorada.

„Každý den po obědě vyprávěl Dan svým studentům další díl svého epického příběhu. Začal s tím hned první den školy. Zatímco studenti poslouchali, vybarvovali si ilustrace, které jim sám nakreslil. Když poslední školní den příběh konečně dokončil, mnohé studenty dohnal až k slzám. Právě z tohoto vyprávění se později stal Danův hyperionský cyklus,“ stojí v Simmonsově nekrologu.

Jako svůj první autorský počin vydal román z prostředí Kalkaty Píseň Kálí (1985). Mezi jeho další knihy patří např. upírský horor Carrion Comfort (1989), Léto noci (1991), sci-fi eposy Ilium nebo Olympos a Drood (2009) inspirovaný posledními lety života britského spisovatele Charlese Dickense. Velká část Simmonsova díla vyšla v češtině. V listopadu letošního roku vyjde český překlad románu Monstrum, odehrávající se v roce 1924 a jehož ústřední zápletkou je zdolávání hory Mount Everest.

Jeho politický thriller Flashback (2011) vyvolal širokou kritiku jako protilevicová tiráda představující dystopickou budoucnost Spojených států, které rozložila masová imigrace, podvod s klimatickými změnami, globální vzestup islámského chalífátu či selhání zahraniční politiky prezidenta Baracka Obamy.

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

V reakci na tuto kritiku spisovatel poukázal na fakt, že v roce 1991 napsal povídku zaměřenou na dění v USA po skončení vlády prezidenta Ronalda Reagana.

„Říkali mi, že jsem nacista. Říkali mi, že jsem rasista. Lidé, kteří nemají tušení o mém životě, co jsem dělal, jak jsem se po celý život zasazoval o občanská práva, jaká byla moje politická smýšlení a pro jaké demokratické kandidáty jsem psal projevy. Myslí si, že jsem v knize jen napadal Obamu. Dříve to byl Reagan, a kdybych počkal pár let, byl by to kterýkoliv jiný prezident,“ uvedl tehdy v jednom z rozhovorů.

