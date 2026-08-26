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Zemřel maďarský spisovatel Péter Nádas, byl opakovaně navržen na Nobelovu cenu

Autor: ,
  13:51
Maďarský spisovatel Péter Nádas

Maďarský spisovatel Péter Nádas | foto: Profimedia.cz

Maďarský spisovatel Péter Nádas
Maďarský spisovatel Péter Nádas při přebírání německého řádu pro vědce a umělce...
Maďarský spisovatel Péter Nádas
Maďarský spisovatel Péter Nádas při přebírání německého řádu pro vědce a umělce...
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Ve věku 83 let zemřel jeden z nejvýznamnějších současných maďarských spisovatelů Péter Nádas. O jeho úmrtí informovala literátova agentka Anett Oroszová na sociální síti Facebook. Nádas býval často zmiňován v souvislosti s udělením Nobelovy cenu za literaturu.

„Péter Nádas zemřel 26. srpna 2026 v osm hodin ráno ve svém domě v Gombosszegu. Tuto zprávu zveřejňujeme na žádost rodiny a žádáme čtenáře a novináře, aby respektovali, že se (pozůstalí) k události až do odvolání nechtějí vyjadřovat,“ uvádí se v oznámení, zveřejněném na spisovatelově facebookové stránce.

Nádas se v roce 2003 stal laureátem Ceny Franze Kafky, mezinárodní literární ceny udělované společností nesoucí jméno slavného pražského rodáka. Z 19 návrhů porota vybrala maďarského autora naprosto jednoznačně, řekla tehdy Vladimíra Hoštová ze Společnosti Franze Kafky.

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Společnost chce cenou vyzdvihovat významné osobnosti světové literatury, které se svým dílem zasloužily o hodnoty demokracie, tolerance a humanismu. Tehdy šedesátiletý Nádas byl třetím nositelem ceny v pořadí, prvním se stal americký spisovatel Philip Roth a o rok později ji získal český literát Ivan Klíma.

Čeští čtenáři mohou Nádasovo dílo znát z překladu jeho Knihy pamětí, který vyšel v roce 1999. Román je považován za autorovo největší dílo - vznikal jedenáct let, byl přeložen do řady jazyků a zajistil Nádasovi mezinárodní věhlas.

Základními tématy jsou láska a smrt, na které spisovatel pohlíží skrze propletené příběhy plné zmatků dospívání, vášně i zločinu. Děj se odehrává v 50. až 70. letech 20. století, v době nesvobody ve východní Evropě, kterou se Nádas ve svém díle většinou zabývá. Od té doby vyšly v češtině a slovenštině další Nádasovy knihy.

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