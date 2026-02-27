RECENZE: Krvavý literární survival. Na kult však Údolí Winterset ještě nedosáhne
Anotaci si nicméně lze dohledat, čili je možné prozradit, že hlavními hrdiny je trojice přátel celoživotně zamilovaná do knihy Údolí Winterset. Její láska ovšem dostane zásadní trhliny, když se vydají na místo, kde zbožňovaný autor jejich literárního fetiše žil a tvořil.
Tváří v tvář tu stanou oblíbeným literárním hrdinům a věru, nebude to přátelské posezení u šálku čaje. Tedy zprvu ano, ale pak prosluněnou idylku zahalí černé mraky a... zde nához děje raději utněme.
Durhamova knižní prvotina má velmi slibnou premisu a dokáže čtenáře vtáhnout do svého světa během pár stránek. V okamžiku, kdy se hrdinové ocitnou na ostrově tváří v tvář zvířecím hrdinům, Údolí Winterset kulminuje.
Perfektně napsané postavy lišáka, žabáka a králíka, svižné dialogy, vtipné situace a každou další stránkou zesilující pocit blížícího se nebezpečí. Ten se nakonec ukáže jako správný a v té chvíli se Údolí Winterset z lehce surreálné fantasy grotesky přelomí do jiného žánru, řekněme krvavého literárního survivalu.
Na tom by nebylo nic špatného, kdyby se v tu chvíli nevyjevilo, že Durham už vyložil všechny trumfy a zbytek knihy jede na volnoběh.
Údolí Winterset
autor: Jonathan Edward Durham
překlad: Jiří Hanuš
nakladatel: Argo
312 stran
Problém je jednak v nedostatečném prokreslení hlavních lidských postav – zejména v porovnání se zvířecími charaktery – a také v nedostatečně vytěženém ústředním motivu. Při čtení Údolí Winterset je možné si vzpomenout na film Pleasantville: Městečko zázraků, který pracuje s podobnou premisou.
Hlavní hrdina David v podání Tobeyho Maguirea se ocitne v černobílém idylickém sitcomu z padesátých let a posléze zjišťuje, že ona idyla je jen na oko. Tak nápaditou hru s žánry, jejich nabourávání a překrucování, jakou v tomto snímku předvedl jeho autor Gary Ross, ovšem zůstal Jonathan Edward Durham čtenáři dlužen.
Ne že by nedokázal přijít s několika skutečně působivými momenty – smečka ohařů vzbuzuje strach, odpor, ale i lítost – nicméně neumí opravdu strhnout a místy jako by se až příliš opájel vlastním psaním.
Údolí Winterset, tedy ona „kniha v knize“, je svými fanoušky velebena jako kultovní předmět. Výprava do rodiště jejího autora tak trochu připomíná Bloomsday, svátek slavený 16. června, v rámci nějž si fanoušci románu Jamese Joycea Odysseus připomínají a oživují události z něj.
Ze stránek Durhamovy knihy je evidentní až trochu úporná snaha napsat taky „kultovní knihu“, kolem níž se seskupí klaka oddaných uctívačů. K tomu jí ale chybí propracovanější svět, komplexnější charaktery a ono pověstné „cosi“ navíc, díky čemuž se kniha zadře pod kůži a nedá čtenáři spát.
Tipy z televizního programu
Recenze: Za plotem 60 %, Prometheus 60 %, Pohádkář 45 %, Ghost in the Shell 50 %, Srdce na dlani 50 %, Ben Hur 50 %, Top Gun: Maverick 75 %, Jack Reacher: Nevracej se 55 %, Aquaman 45 %, Odstřelovač 50 %, Vrána 70 %, Air: Zrození legendy 60 %, Predátor: Kořist 75 %, Potomci lidí 80 %
Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář
Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...
Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let
Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...
Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic
Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.
Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý
Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...
Jeden z nejvtipnějších. Zemřel Rob Grant, scenárista kultovního Červeného trpaslíka
Britský scenárista a spisovatel Rob Grant, známý především jako spolutvůrce kultovního seriálu Červený trpaslík, zemřel ve věku sedmdesáti let. Patřil k autorům, kteří dokázali spojit žánr science...
RECENZE: Krvavý literární survival. Na kult však Údolí Winterset ještě nedosáhne
Psát o románu Údolí Winterset, jímž debutuje americký spisovatel Jonathan Edward Durham, je velmi ošemetné. Jeho děj je totiž, zejména v první polovině, postaven na matení, znejisťování a...
Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace
Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky...
Hvězdný orchestr i muzikál o Sissi. Smetanova Litomyšl odtajnila program
Slavný muzikál, Gershwinovu operu Porgy a Bess nebo špičkový londýnský orchestr s hvězdným dirigentem Antoniem Pappanem představí divákům letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začne 12....
Sběratel vydražil Kodetův obraz a přivezl ho do Čech. Netušil, že jde o unikát
Obraz koupil v americké aukci naslepo. Znal jen jméno autora a rok vzniku. Až zadní strana plátna odhalila galerijní štítek, který spustil pátrání přes oceán. Díky němu se sběratel umění Jan Dvořáček...
V 52 letech zemřel Oliver „Power“ Grant. Stál za založením Wu-Tang-Clanu
V pondělí 23. února zemřel Oliver „Power“ Grant. Ačkoliv sám aktivně nerapoval, stál za založením hiphopové skupiny Wu-Tang-Clan, proslavil se vlastním módním brandem, zahrál si na plátně a dokonce...
Maličkost, stačí odstranit sochu Svobody, žádali čínští cenzoři tvůrce Spider-Mana
Nad požadavkem čínské filmové komise se rozhořčil ředitel studia Sony Pictures Tom Rothman. Požadovala, aby z trháku Spider-Man: Bez domova byla vystřižena socha Svobody, kolem které se však točí...
Předvedu v O2 areně nejlepší show, jakou jste kdy viděli, slibuje Jason Derulo
V pondělí 2. března vystoupí v pražské O2 areně zpěvák, skladatel a tanečník Jason Derulo. Než se proslavil sám za sebe, spolupracoval se jmény jako Sean Kingston, Cassie nebo Lil Wayne. Trademarkem...
Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic
Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.
Ředitelka Berlinale odchází z funkce. Důvodem je antisemitský skandál
Ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová, která vyhlášený mezinárodní filmový festival vede od dubna 2024, odejde z funkce. Ve středu to napsal deník Bild, podle kterého je důvodem antisemitský skandál...
Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic
Rádio Impuls oslavilo 27. narozeniny jako nejposlouchanější soukromá rozhlasová stanice a oznámilo další hvězdy jubilejního 10. ročníku Českého mejdanu s Impulsem. Do O2 areny přijdou 17. října...
Stovka účinkujících, Lucie i Havel. Festival Mezi ploty v Bohnicích má letos nabito
Připravovaný 34. ročník festivalu Mezi ploty láká návštěvníky více než stovku účinkujících, kteří 30. a 31. května vystoupí v parku Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Vůbec poprvé se k...