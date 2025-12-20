Bez politické korektnosti popisuje Tuvia Tenenbom, co tam viděl, slyšel a s kým se potkal. „Byl jsem šokován, kolik peněz tam svět nalil,“ říká oblíbený spisovatel, kterému v minulosti v Česku vyšly knihy jako Chyťte Žida! anebo Z Jeruzaléma do Prahy.
V knize o této oblasti píšete jako o Biblickém Izraeli.
Ano, nachází se zde nejstarší synagoga na světě. Judea a Samaří představuje místo, kde se psala židovská historie a Židé tam žijí tisíce let. Devadesát procent Západního břehu je oblast biblického Izraele. Během Britského mandátu se celé zemi říkalo Palestina, následovaná dvěma písmeny v závorce EY – tedy v hebrejštině „Země Izrael“. „Palestinci“ byli všichni, kdo tam žili, tedy i Židé, sionisti, Arabové. Až o desítky let později vznikla pro Araby uměle vytvořená entita Palestinci.
Jsem teď v Česku a lidé kolem mne říkají, že premiér Andrej Babiš je hrozný. Nevím, jak to je a neznám ho, ale OSN je ještě hroznější než Babiš.