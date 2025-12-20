Tuvia Tenenbom: Západní břeh je Divoký západ, média jen berou zprávy neziskovek

Premium

Fotogalerie 4

Tuvia Tenenbom | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Dagmar Langová
  14:00
Bože, čí je tahle země? To je otázka, která je nejen titulem knihy izraelského novináře a spisovatele Tuvii Tenenboma. Ten mezi židovskými osadníky a Araby v oblasti Judee a Samaří, která byla později pojmenována jako Západní břeh Jordánu a kde by podle mezinárodního společenství měl vzniknout Palestinský stát, strávil skoro rok.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Bez politické korektnosti popisuje Tuvia Tenenbom, co tam viděl, slyšel a s kým se potkal. „Byl jsem šokován, kolik peněz tam svět nalil,“ říká oblíbený spisovatel, kterému v minulosti v Česku vyšly knihy jako Chyťte Žida! anebo Z Jeruzaléma do Prahy.

V knize o této oblasti píšete jako o Biblickém Izraeli.
Ano, nachází se zde nejstarší synagoga na světě. Judea a Samaří představuje místo, kde se psala židovská historie a Židé tam žijí tisíce let. Devadesát procent Západního břehu je oblast biblického Izraele. Během Britského mandátu se celé zemi říkalo Palestina, následovaná dvěma písmeny v závorce EY – tedy v hebrejštině „Země Izrael“. „Palestinci“ byli všichni, kdo tam žili, tedy i Židé, sionisti, Arabové. Až o desítky let později vznikla pro Araby uměle vytvořená entita Palestinci.

Jsem teď v Česku a lidé kolem mne říkají, že premiér Andrej Babiš je hrozný. Nevím, jak to je a neznám ho, ale OSN je ještě hroznější než Babiš.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

Měl držet na uzdě Mareše, ale dopadlo to opačně, vzpomínali na Hezuckého před síní

Na rozloučení přišel i Michel Fleischmann, který stvořil duo Mareš-Hezucký. Na...

Za všech okolností v dobré náladě, vtipný, pohotový, vzdělaný. Tak na zesnulého Patrika Hezuckého vzpomínali jeho přátelé a kolegové na pátečním posledním rozloučení v krematoriu v pražských...

Zemřel Zed z Pulp Fiction. Herci Peteru Greenovi bylo 60 let

Peter Greene v roce 2018

Ve věku 60 let zemřel americký herec Peter Green, který je českému publiku znám především zápornými rolemi ve filmech Maska nebo Pulp Fiction. Jeho manažer úmrtí potvrdil listu New York Post.

Tuvia Tenenbom: Západní břeh je Divoký západ, média jen berou zprávy neziskovek

Premium
Tuvia Tenenbom

Bože, čí je tahle země? To je otázka, která je nejen titulem knihy izraelského novináře a spisovatele Tuvii Tenenboma. Ten mezi židovskými osadníky a Araby v oblasti Judee a Samaří, která byla...

20. prosince 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jak si zamilovaný Američan v Paříži dotančil pro Oscary

Gene Kelly ve filmu Američan v Paříži (1951)

Po Novém roce tomu bude už pětasedmdesát let, co se zrodil jeden z nesmrtelných muzikálů. Za úspěch snímku Američan v Paříži, který v sobotu připomene ČT art, mohou především tři muži.

20. prosince 2025  8:29

RECENZE: Charles Dickens vypráví dětem, jak z Ježíška vyrostl Král králů

60 % Premium
Z filmu Král králů

V přesile konfekčních příběhů se Santou Clausem se skromně hlásí o slovo Král králů, animovaná verze příběhu Ježíše Krista určená hlavně dětem, ale zajímavá i pro dospělé, protože do ní vstupuje...

19. prosince 2025

Tříhodinový spořič obrazovky. Zahraniční recenze třetího Avatara příliš nešetří

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Film Avatar: Oheň a popel Jamese Camerona vyvolal po premiéře rozdílné reakce zahraničních médií. Zatímco část kritiků ocenila vizuální stránku snímku, jiní mluvili o vyčerpání série. „Nejnovější...

19. prosince 2025  12:11

Ohníček a Sedmička jsou dávno pryč. Mateřídouška však vychází už 80 let

Mateřídouška

Časopisů, které si mohou číst žáci prvního stupně základních škol, dnes vychází v České republice celá řada, žádný z nich se ale nemůže pochlubit tradicí jako Mateřídouška. Dnes si „časopis pro...

19. prosince 2025  10:39

RECENZE: Rammstein z druhé ruky. Sólový Till Lindemann se zapouzdřil sám v sobě

Premium
Koncert Tilla Lindemanna v O2 areně (18. prosince 2025, Praha)

Till Lindemann, frontman kapely Rammstein, přijel v rámci turné Meine Welt do pražské O2 představit jak svůj sólový samostatný materiál, tak skladby z projektu Lindemann, který s ním tvořil švédský...

19. prosince 2025

To nebude koncert, to bude symfonie, láká Anna K. na vystoupení s orchestrem

Anna K. s Českým národním symfonickým orchestrem. Koncert v pražském O2...

Anna K. se svými nejlepšími písněmi, Český národní symfonický orchestr a dvojnásobný držitel Grammy Gast Waltzing. Na specifický a ojedinělý zážitek se mohou hudební fanoušci těšit v dubnu 2027 v...

18. prosince 2025  16:24

RECENZE: Jak obstál Václav Havel, když si za normalizace zahrával s čertem

Premium
Komiksová kniha Havel: hrátky s čertem

Václav Havel (1936–2011) byl, je a nejspíš ještě nějaký ten pátek bude vděčné téma. Ke zpracování v jakékoli podobě. Na divadle, ve filmu, v literatuře – a samozřejmě v komiksu.

18. prosince 2025

RECENZE: Zajetí, útěk, zajetí, útěk. Třetí Avatar je velkolepá mayovka beze změny

65 % Premium
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Spojení dabingu, 3D a více než tříhodinové délky zosobňuje pro řadu diváků trojnásobnou újmu, ale v případě filmu Avatar: Oheň a popel má české znění alespoň jednu zásluhu. Zazvoní v něm totiž jediný...

18. prosince 2025

Budu mírotvůrce, řekl Trump. A sjednotitel, dodala Melania. O první dámě vznikl film

Trailer k filmu Melania

Film Melania sleduje první dámu USA během dvaceti dnů před inaugurací Donalda Trumpa. Režisér Brett Ratner slíbil exkluzivní záběry, které zachycují důležité schůzky, soukromé rozhovory a dosud...

18. prosince 2025  11:54

Matěje Formana jsem si „přinachomýtla“, říká trumpetistka Štěpánka Balcarová

Štěpánka Balcarová a Matěj Forman

Jazzová trumpetistka a skladatelka Štěpánka Balcarová, několikanásobná držitelka Ceny Anděl, vydala album O ztracené vodě. Jde o záznam jazzové opery pro děti, které jevištní podobu vtiskl Matěj...

18. prosince 2025  10:45

Prestižní americký magazín vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku

Dirigent Jakub Hrůša

Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Umístěním v prestižním mezinárodním žebříčku se tak český dirigent zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti v oboru.

18. prosince 2025  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.