Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu

Zuzana Stiboříková
  16:09
Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na místech, kde se odehrávala? A kudy vedou jeho kroky po Praze?
Spisovatel Dan Brown v Praze (18. září 2018)

Spisovatel Dan Brown v Praze (18. září 2018) | foto: Richard Klíčník, Argo

Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)
Návštěva Národní knihovny Klementinum u příležitosti představení spolupráce...
Staronová synagoga, Praha 1, Staré Město
Revitalizace bastionu u božích muk v Praze na Karlově
36 fotografií

Když se v roce 2003 dostala na pulty knihkupectví kniha neznámého spisovatele Dana Browna, nikdo nemohl vědět, jaká mánie se brzy odehraje. Byla to jeho čtvrtá kniha a zatím autor potýkal s neúspěchem. A to i v případě prvního románu s Robertem Langdonem Andělé a démoni z roku 2000. Všechno změnil až Da Vinciho kód (The Da Vinci Code) v roce 2003, který ještě týž rok vyšel i v českém překladu pod názvem Šifra mistra Leonarda.

Trocha legend, špetka reálií a hodně fikce. Co všechno už Dan Brown „objevil“

Hledání vraha, během něhož americký symbololog Robert Langdon v doprovodu francouzské kryptoložky Sophie Neveu objeví svatý grál, je napsáno tak dynamickým způsobem, že strhlo ke čtení a pátrání celý svět. Navíc Dan Brown žongluje s fakty a smyšlenkami a ekvilibristicky balancuje nad nejcitlivějšími náboženskými otázkami, čímž románu ještě dodává na skandálnosti a neplacené reklamě. Zda skutečně odhalil tajemství Kristovy krve, je značně diskutabilní, ale rozhodně našel svatý grál všech spisovatelů: zaujmout čtenáře tak, že se od knihy nemohl odpoutat.

Brownův efekt

Zájem o knihu a film se lavinovitě šířil po celém světě, dosud se prodalo přes 80 milionů výtisků knihy a podle odhadů mohlo film kinech i v televizi vidět 80 až 90 milionů diváků. Jako o život se pak prodávaly i jeho předchozí romány a lidé nocují před obchody, když má vyjít další kniha.

Řím po stopách Dana Browna: jak vypadají místa čtyř vražd z jeho knihy

Lavina návštěvnosti se strhla i v místech, která Brown veřejnosti odhalil. Proudy turistů v Louvru, kde Šifra začíná a končí, nejspíš nikoho nezaskočily, ale do té doby přehlížená kaplička ve skotském Rosslynu okamžitě přitáhla pozornost dvojnásobného počtu lidí než do té doby. Navíc zájem o ni neutichá ani po dvaceti letech. Dokládá to průzkum z roku 2024 mezi šesti tisíci návštěvníky, z nichž téměř polovina přiznala, že román Dana Browna a film ovlivnily jejich rozhodnutí tuto historickou památku navštívit.

Rosslyn Chapel (Skotsko)

Bazilika Cisterna, turecky Yerebatan Sarnici

Poté, co v roce 2013 vyšlo Brownovo Inferno, vydala i městská správa v Istanbulu prohlášení, že baziliku Cisterna (Yerebatan Sarnici) navštívil za necelý měsíc po vydání knihy rekordní počet 240 tisíc lidí.

S nadsázkou se dá říct, že Dan Brown odhalil Evropu té části Ameriky, která by se sem kvůli skutečné historii a jejímu serióznímu výkladu neobtěžovala. Navíc Dan Brown literárnímu turismu vyloženě nahrává, protože jeho příběhy po hlavních místech kráčí systematicky, jak se řetězí události a jak se záhady postupně odkrývají. A to v případě Andělů a démonů, kde se vrah i Langdon pohybují v Římě podle symbolického klíče, Šifry mistra Leonarda, kde vede cesta z Paříže přes Londýn až do Skotska, Inferna, které se odehrává především v Itálii, a Počátku, který je situován do Španělska.

Filmovým fanouškům v návštěvě většinou nebrání ani fakt, že většina filmu Andělé a démoni byla natočená v uměle vytvořených kulisách, protože Dan Brown a vše, co s ním souvisí, je v katolické Itálii na velmi temné listině.

Tematické prohlídky po stopách Dana Browna

Dan Brown píše čtivé romány, ve kterých se fakty pouze inspiruje, je ale zřejmé, že místa má dokonale prochozená a legendy a duchovní historii velice dobře zná. I proto jsou jeho příběhy tak autentické.

Jako průvodce městem jsou pak jeho knihy rozhodně čtivější než běžné bedekry. „Brownova efektu“ pak využívají podnikatelé v turismu a vznikl fenomén komerčních prohlídek v hlavních dějištích:

  • V muzeu Louvre najdete tematický okruh deseti nejvýznamnějších děl, která se v Da Vinciho kódu objevují.
  • Britská cestovní kancelář Brit movie tours, zaměřená na filmová místa, nabízí 2,5hodinovou pěší túru centrem Londýna po symbolických stopách Šifry kolem soudních budov, vládního centra Whitehall, kulturním koridorem The Strand až ke klíčovému místu románu, Chrámu templářů (Temple Church).
  • Společnost City Wonders pořádá organizované prohlídky s průvodcem, nejčastěji po evropských městech. Exkurze s Anděly a démony (The Official Angels & Demons Tour) vede po římských a vatikánských památkách, konkrétně ke kostelu Panny Marie Vítězné (Santa Maria della Vittoria), Andělskému hradu, bazilice Santa Maria del Popolo, náměstí sv. Petra a Piazza Navona, kde je ohromující Fontána čtyř řek, odkud se podařilo zachránit čtvrtého kardinála.
  • Dan Brown si zajistil nesmrtelnost hned vedle Danta Alighieriho. Jenom tak si lze vysvětlit, že Muzeum ve Florencii, Danteho rodišti, připravilo propojený program, kdy návštěvníci uvidí vnitřní prostory Paláce Signoria, věž Badia, Danteho společnost, Danteho kostel či florentskou katedrálu.
  • Inferno ale kráčelo i Benátkami. Společnost Made of Tuscany se v tomto směru realizuje i v Benátkách. Soukromá prohlídka začíná u kostela San Geremia s dochovanými relikviemi svaté Lucie, pokračuje přes severní část benátské laguny a slavný hřbitovní ostrov San Michele. Dále obsahuje baziliku San Marco, kostel San Geremia, benátskou lagunu a benátský arzenál.

Palazzo Vecchio, Florencie

Náměstí San Marco, Benátky

Andělský hrad, Řím

Blíží se overturistický boom i v Praze?

Po několikaleté pauze vyšlo 9. září 2025 nové dílo Dana Browna Tajemství všech tajemství. Po řadě evropských metropolí přišla na řadu Praha. Dan Brown ji navštívil již v roce 2014 a novinářům nemohlo uniknout, že projevoval zájem o podzemí pod Starým Městem či o Novoměstskou radnici. Další zdroje uvádějí, že mezi jeho inspirace patří židovské legendy.

V Praze se probouzí magie. Přečtěte si ukázku nového románu Dana Browna

Zda nový příběh profesora Langdona překoná úspěch Šifry mistra Leonarda, je ve hvězdách, sám autor však do této knihy vkládá velké ambice a je možné, že se po pauze vrací Dan Brown i Langdon na vrcholu tvůrčích sil. Tato kniha ani místa, jejichž duchovní sílu Dan Brown vytáhne ze staletého odpočinku, rozhodně neuniknou pozornosti jeho fanoušků. A jakmile spatří tento příběh i světlo světa Netflixu, Praha konečně zjistí, jaké to je být skutečně světovou filmovou metropolí.

Plusy a minusy turismu podle Browna

Nová kniha Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma Prague City Tourism (PCT) už připravila několik tras vycházek s profesionálními průvodci, které povedou těmito místy. A také tematickou edici suvenýrů, magnetky, mince, záložky nebo zápisníky.

GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?

Město očekává, že kniha přivede do Prahy cestovatele, kteří se zajímají o kulturu, historii a památky. „Historicky již Praha zažila zvýšený zájem zahraničních návštěvníků o konkrétní místa například po uvedení filmu Mission: Impossible - Ghost Protocol nebo po natáčení populárních korejských seriálů,“ vzpomíná místopředsedkyně představenstva PCT Jana Adamcová.

Dalo by se namítat, že zvýšení zájmu sice pomůže turistickému ruchu, ale už tak přecpané centrum bude ještě přecpanější a památky přeplněné. Stabilní zvýšení tržeb je ale pro jejich provozovatele přínosné. Jak uvádí Ian Gardner, ředitel Rosslyn Chapel Trust, díky vysokému množství návštěvníků se podařilo „dokončit komplexní projekt konzervace kaple a realizovat rozsáhlý program restaurování a oprav Rosslynského hradu, díky čemuž budou moci tyto jedinečné stavby ocenit i budoucí generace.“

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali

Dlouhá fronta lidí čekala v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří lidé ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na...

KVÍZ: Šedesát let na odvrácené straně Měsíce. Znáte tvorbu kapely Pink Floyd?

Před šedesáti lety, úplně přesně 1. září 1965, vznikla v Londýně skupina Pink Floyd. Z původně undergroundového tělesa, tvořící hudební ekvivalent psychedelických tripů, se postupem času stala jedna...

Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili

Jeho díla se kradou a prodávají v aukcích za statisíce dolarů. Banksyho nejnovější počin, který se v pondělí objevil na budově londýnského soudu, už ale nikdo neuvidí. Ve středu byl odstraněn. Podle...

Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu

Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na...

11. září 2025  16:09

GLOSA: Když hudba nabíjí. Od Rusalky až ke Queen a orchestr jako sopka

Dvořákova Praha do letošního programu nově zařadila řadu Bez kravaty, která má klasiku nazírat s humorem a nadsázkou. Zatím se uskutečnil první z těchto koncertů, ale byl trefou do černého.

11. září 2025  15:51

TRENDY V KLIPECH: Mišík se inspiroval Falcem, Lady Gaga točila s Timem Burtonem

Adam Mišík a Ben Cristovao mají na kontě už jeden společný hit. Teď přicházejí s dalším, k němuž je inspiroval poslech osmdesátkové hvězdy Falca. V Óčko Chart budou soupeřit s klipy, které vydali...

11. září 2025  15:30

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

11. září 2025  14:29

GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?

Tak to v novodobém zábavním průmyslu končí: od velkofilmů na velkém plátně se přechází k seriálům pro streamovací služby. Čeká to i nejnovější předlohu Dana Browna, pražský příběh Tajemství všech...

11. září 2025  13:22

Festival zrušil kvůli izraelskému dirigentovi koncert. Skandál, zní z Německa

V Německu vyvolalo pobouření rozhodnutí belgického hudebního festivalu, který zrušil koncert Mnichovských filharmoniků naplánovaný na příští týden. Důvodem bylo, že měl orchestr dirigovat Izraelec...

11. září 2025  10:46

Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili

Jeho díla se kradou a prodávají v aukcích za statisíce dolarů. Banksyho nejnovější počin, který se v pondělí objevil na budově londýnského soudu, už ale nikdo neuvidí. Ve středu byl odstraněn. Podle...

11. září 2025  10:13

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

11. září 2025  8:10

RECENZE: Seriál Zločin na dobré cestě? Zázraky se na poli tuzemské krimi nedějí

55 % Premium

Ne že by snad novinka ČT Zločin na dobré cestě vyloženě selhávala, už se u nás zrodily krimi daleko horší. Spíše názorně dokládá, jak těžké je v daném žánru vymyslet originální půdorys, natožpak...

10. září 2025

Kdybych v tom nehrál, šel bych do kina. Ondřej Sokol se loučí s Dámským krejčím

Dvacet let patří komedie Dámský krejčí s Ondřejem Sokolem k nejúspěšnějším a nejnavštěvovanějším titulům Činoherního klubu. Vyprodaná derniéra se zde koná 11. září a ve stejný den nabídne online...

10. září 2025  16:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ondřej Sokol a Aleš Háma večer odstartují hlasování do ankety Český slavík

Moderátoři Českého slavíka Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují v Televizních novinách ve středu 10. září hlasování v letošním ročníku. Fanoušci budou moci svým oblíbencům posílat hlasy až do půlnoci...

10. září 2025  15:02

Ypsilonka není mrtvola! hlásí po odvolání ředitele umělecká rada s Dejdarem v čele

Repertoár pražského Studia Ypsilon bude po pondělním odvolání ředitele Karla Františka Tománka připravovat nově ustavená umělecká rada. Tvořit ji budou členové souboru v čele s hercem Martinem...

10. září 2025  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.