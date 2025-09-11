Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu

Když se v roce 2003 dostala na pulty knihkupectví kniha neznámého spisovatele Dana Browna, nikdo nemohl vědět, jaká mánie se brzy odehraje. Byla to jeho čtvrtá kniha a zatím autor potýkal s neúspěchem. A to i v případě prvního románu s Robertem Langdonem Andělé a démoni z roku 2000. Všechno změnil až Da Vinciho kód (The Da Vinci Code) v roce 2003, který ještě týž rok vyšel i v českém překladu pod názvem Šifra mistra Leonarda.
|
Trocha legend, špetka reálií a hodně fikce. Co všechno už Dan Brown „objevil“
Hledání vraha, během něhož americký symbololog Robert Langdon v doprovodu francouzské kryptoložky Sophie Neveu objeví svatý grál, je napsáno tak dynamickým způsobem, že strhlo ke čtení a pátrání celý svět. Navíc Dan Brown žongluje s fakty a smyšlenkami a ekvilibristicky balancuje nad nejcitlivějšími náboženskými otázkami, čímž románu ještě dodává na skandálnosti a neplacené reklamě. Zda skutečně odhalil tajemství Kristovy krve, je značně diskutabilní, ale rozhodně našel svatý grál všech spisovatelů: zaujmout čtenáře tak, že se od knihy nemohl odpoutat.
Brownův efekt
Zájem o knihu a film se lavinovitě šířil po celém světě, dosud se prodalo přes 80 milionů výtisků knihy a podle odhadů mohlo film kinech i v televizi vidět 80 až 90 milionů diváků. Jako o život se pak prodávaly i jeho předchozí romány a lidé nocují před obchody, když má vyjít další kniha.
|
Řím po stopách Dana Browna: jak vypadají místa čtyř vražd z jeho knihy
Lavina návštěvnosti se strhla i v místech, která Brown veřejnosti odhalil. Proudy turistů v Louvru, kde Šifra začíná a končí, nejspíš nikoho nezaskočily, ale do té doby přehlížená kaplička ve skotském Rosslynu okamžitě přitáhla pozornost dvojnásobného počtu lidí než do té doby. Navíc zájem o ni neutichá ani po dvaceti letech. Dokládá to průzkum z roku 2024 mezi šesti tisíci návštěvníky, z nichž téměř polovina přiznala, že román Dana Browna a film ovlivnily jejich rozhodnutí tuto historickou památku navštívit.
Poté, co v roce 2013 vyšlo Brownovo Inferno, vydala i městská správa v Istanbulu prohlášení, že baziliku Cisterna (Yerebatan Sarnici) navštívil za necelý měsíc po vydání knihy rekordní počet 240 tisíc lidí.
S nadsázkou se dá říct, že Dan Brown odhalil Evropu té části Ameriky, která by se sem kvůli skutečné historii a jejímu serióznímu výkladu neobtěžovala. Navíc Dan Brown literárnímu turismu vyloženě nahrává, protože jeho příběhy po hlavních místech kráčí systematicky, jak se řetězí události a jak se záhady postupně odkrývají. A to v případě Andělů a démonů, kde se vrah i Langdon pohybují v Římě podle symbolického klíče, Šifry mistra Leonarda, kde vede cesta z Paříže přes Londýn až do Skotska, Inferna, které se odehrává především v Itálii, a Počátku, který je situován do Španělska.
Filmovým fanouškům v návštěvě většinou nebrání ani fakt, že většina filmu Andělé a démoni byla natočená v uměle vytvořených kulisách, protože Dan Brown a vše, co s ním souvisí, je v katolické Itálii na velmi temné listině.
Tematické prohlídky po stopách Dana Browna
Dan Brown píše čtivé romány, ve kterých se fakty pouze inspiruje, je ale zřejmé, že místa má dokonale prochozená a legendy a duchovní historii velice dobře zná. I proto jsou jeho příběhy tak autentické.
Jako průvodce městem jsou pak jeho knihy rozhodně čtivější než běžné bedekry. „Brownova efektu“ pak využívají podnikatelé v turismu a vznikl fenomén komerčních prohlídek v hlavních dějištích:
- V muzeu Louvre najdete tematický okruh deseti nejvýznamnějších děl, která se v Da Vinciho kódu objevují.
- Britská cestovní kancelář Brit movie tours, zaměřená na filmová místa, nabízí 2,5hodinovou pěší túru centrem Londýna po symbolických stopách Šifry kolem soudních budov, vládního centra Whitehall, kulturním koridorem The Strand až ke klíčovému místu románu, Chrámu templářů (Temple Church).
- Společnost City Wonders pořádá organizované prohlídky s průvodcem, nejčastěji po evropských městech. Exkurze s Anděly a démony (The Official Angels & Demons Tour) vede po římských a vatikánských památkách, konkrétně ke kostelu Panny Marie Vítězné (Santa Maria della Vittoria), Andělskému hradu, bazilice Santa Maria del Popolo, náměstí sv. Petra a Piazza Navona, kde je ohromující Fontána čtyř řek, odkud se podařilo zachránit čtvrtého kardinála.
- Dan Brown si zajistil nesmrtelnost hned vedle Danta Alighieriho. Jenom tak si lze vysvětlit, že Muzeum ve Florencii, Danteho rodišti, připravilo propojený program, kdy návštěvníci uvidí vnitřní prostory Paláce Signoria, věž Badia, Danteho společnost, Danteho kostel či florentskou katedrálu.
- Inferno ale kráčelo i Benátkami. Společnost Made of Tuscany se v tomto směru realizuje i v Benátkách. Soukromá prohlídka začíná u kostela San Geremia s dochovanými relikviemi svaté Lucie, pokračuje přes severní část benátské laguny a slavný hřbitovní ostrov San Michele. Dále obsahuje baziliku San Marco, kostel San Geremia, benátskou lagunu a benátský arzenál.
Blíží se overturistický boom i v Praze?
Po několikaleté pauze vyšlo 9. září 2025 nové dílo Dana Browna Tajemství všech tajemství. Po řadě evropských metropolí přišla na řadu Praha. Dan Brown ji navštívil již v roce 2014 a novinářům nemohlo uniknout, že projevoval zájem o podzemí pod Starým Městem či o Novoměstskou radnici. Další zdroje uvádějí, že mezi jeho inspirace patří židovské legendy.
|
V Praze se probouzí magie. Přečtěte si ukázku nového románu Dana Browna
Zda nový příběh profesora Langdona překoná úspěch Šifry mistra Leonarda, je ve hvězdách, sám autor však do této knihy vkládá velké ambice a je možné, že se po pauze vrací Dan Brown i Langdon na vrcholu tvůrčích sil. Tato kniha ani místa, jejichž duchovní sílu Dan Brown vytáhne ze staletého odpočinku, rozhodně neuniknou pozornosti jeho fanoušků. A jakmile spatří tento příběh i světlo světa Netflixu, Praha konečně zjistí, jaké to je být skutečně světovou filmovou metropolí.
Plusy a minusy turismu podle Browna
Nová kniha Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma Prague City Tourism (PCT) už připravila několik tras vycházek s profesionálními průvodci, které povedou těmito místy. A také tematickou edici suvenýrů, magnetky, mince, záložky nebo zápisníky.
|
GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?
Město očekává, že kniha přivede do Prahy cestovatele, kteří se zajímají o kulturu, historii a památky. „Historicky již Praha zažila zvýšený zájem zahraničních návštěvníků o konkrétní místa například po uvedení filmu Mission: Impossible - Ghost Protocol nebo po natáčení populárních korejských seriálů,“ vzpomíná místopředsedkyně představenstva PCT Jana Adamcová.
Dalo by se namítat, že zvýšení zájmu sice pomůže turistickému ruchu, ale už tak přecpané centrum bude ještě přecpanější a památky přeplněné. Stabilní zvýšení tržeb je ale pro jejich provozovatele přínosné. Jak uvádí Ian Gardner, ředitel Rosslyn Chapel Trust, díky vysokému množství návštěvníků se podařilo „dokončit komplexní projekt konzervace kaple a realizovat rozsáhlý program restaurování a oprav Rosslynského hradu, díky čemuž budou moci tyto jedinečné stavby ocenit i budoucí generace.“