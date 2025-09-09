Šifra mistra Leonarda byla ve své době velký hit. Tak velký, že jsem si ji pujčila i já, bohemistka a zapřísáhlá milovnice klasické české literatury. Od doby Jiráskova Temna jsem sice byla na objemné bible zvyklá, ale rozměry prvního českého vydání amerického bestselleru mě trochu vylekaly. Ale mám na to celé léto, tak si alespoň odpočinu od klasiků, myslela jsem si.
Šifru jsem nakonec přečetla za čtyři dny, protože prožít další den bez jablka poznání bylo nesnesitelné. Styl Dana Browna je prostě strhující. Dokonce jsem v té chvíli zapomněla, že bych se jako studentka filozofické fakulty měla soustředit hlavně na fakta a ověřovat zdroje. Prostě ve mně vyhrála vášnivá čtenářka, která se nechala unést. I když s odstupem jsem samozřejmě viděla jisté faktické nuance, ale během čtení jsem byla úplně pohlcená a věřila tajemnému příběhu každé slovo.
|
„Pražská“ kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u radnice i nocovali
Copak nám někdy vadilo, jak si autoři dobrodružných románů pohrávali s fakty? Román není dokument a romanopisec zkrátka vytváří z faktů úplně nový svět a do něj musí čtenáře vtáhnout. A to je největší „tajemství všech tajemství“.
Kdo je Dan Brown?
Kontroverzní hitmaker mezi spisovateli, původním povoláním profesor angličtiny, který proti sobě ve službě fantazii, autorské svobodě a knižnímu byznysu postavil polovinu světa. Ale vyplatilo se mu to, protože v této chvíli již prodal té druhé polovině světa přes 250 milionů knih. Kromě psaní se věnuje i hudbě a v roce 2021 se v Praze představil jako skladatel a klavírista.
Dan Brown v datech:
Americký spisovatel Dan Brown má na svém kontě osm románů. První mu vyšel už v roce 1998, mezi superstar literárního konzumu ho katapultoval ale až Da Vinciho kód (The Da Vinci Code, česky nejprve jako Šifra mistra Leonarda) z roku 2003, ze kterého se stal obrovský hit.
Jeho jméno je dodnes synonymem strhujícího tajuplného románu kombinujícího historické a náboženské prvky, šifry a symboly. Sláva Dana Browna byla v té chvíli tak opojná, že ještě v roce 2003 vydalo nakladatelství Metafora starší titul Andělé a démoni z roku 2000, který sleduje podobný půdorys.
Následoval Ztracený symbol, Inferno, Počátek a nyní netrpělivě očekávané Tajemství všech tajemství. Dan Brown i ve svých dalších knihách sleduje funkční model, který se však postupem času mírně vyprázdnil a mnozí čtenáři se shodují, že kvalita knih má sestupnou tendenci. Přesto se knih Ztracený symbol či Inferno prodalo několik set tisíc výtisků během prvních dní.
|Rok (originál)
|Anglický název
|Český název (první vydání)
|1998
|Digital Fortress
|Digitální pevnost (Metafora 2005)
|2000
|Angels & Demons
|Andělé a démoni (Metafora, 2003)
|2001
|Deception Point
|Pavučina lží (Metafora 2005)
|2003
|The Da Vinci Code
|Šifra mistra Leonarda (Metafora 2003);
Da Vinciho kód (Argo 2005)
|2009
|The Lost Symbol
|Ztracený symbol (Argo 2010)
|2013
|Inferno
|Inferno (Argo 2013)
|2017
|Origin
|Počátek (Argo 2018)
|2025
|The Secret of Secrets
|Tajemství všech tajemství (Argo 2025)
Letos vychází jeho zatím poslední dílo Tajemství všech tajemství. Může jím Dan Brown překvapit? Obvykle se totiž drží své osvědčené metody: thriller, kde se pátrá po tajemství s pomocí náboženských motivů, symbolů a Brownova nejoblíbenějšího hrdiny Roberta Langdona. Zatímco po jeho boku se střídají sexy vědkyně, Robert „Bond“ Langdon prostě neumírá, i když už měl párkrát na kahánku.
|
Církve zaniknou do 50 let, tvrdí Dan Brown. S Langdonem na chvíli končí
Robert Langdon, superhrdina se sexy mozkem
Kdyby se ničemu v díle Dana Browna nedalo věřit, tak o tom, kdo bude hrdinou dalšího románu, se nepochybuje. Profesor na univerzitě, ale také spisovatel, světově uznávaný kryptograf a symbololog, propagátor nekorektních teorií, který se dílem osudu už párkrát zapletl do sakra sakrálního maléru.
Robert Langdon vstoupil do Brownovy tvorby v románu Andělé a démoni a od úspěchu Šifry už Brownovo dílo neopustil. To se týká i očekávaného románu Tajemství všech tajemství, který vychází 9. září 2025 v New Yorku a ve stejný den v českém překladu Michaly Markové a Davida Petrů, kteří přeložili už několik Brownových knih.
„Tajemství všech tajemství je můj zatím nejambicióznější román s nejpropracovanější zápletkou – a také ze všech nejzábavnější. Jeho psaní byla nezapomenutelná cesta plná objevů,“ říká Dan Brown o knize, která právě vstupuje do prodeje a Neflix už chystá verzi pro obrazovky.
Šifra mistra Leonarda, nebo Da Vinciho kód?
The Da Vinci Code vyšel v newyorském nakladatelství Doubleday v roce 2003. Tentýž rok přišlo první české vydání u nakladatelství Metafora v překladu Zdíka Duška. Nakladatelství ovšem zvolilo název Šifra mistra Leonarda zřejmě proto, že pro českého čtenáře měl být srozumitelnější a přitažlivější.
Detektivní zápletka a smrt uprostřed slavné galerie v Louvru, postupné odhalování několika temných tajemství, pronásledování a útěky hlavní dvojice daly románu obrovsky rychlý spád. Přitom Dan Brown pracuje s historickými motivy natolik rafinovaně, až polopaticky, že upoutají a jsou pochopitelné i pro laika. Propojení hledání vraha s hledáním svatého grálu a z hlediska církve pak doslova skandální výklad Bible a slavné Poslední večeře Leonarda da Vinciho, nemluvě o překvapivém odhalení pachatele i původu hlavní hrdinky, mu dodaly pikantní příchuť zakázaného ovoce.
Vzhledem k obrovskému úspěchu na sebe druhé české vydání nenechalo dlouho čekat. V roce 2005 však už nakladatelství Argo zvolilo českou verzi původního názvu Da Vinciho kód, který byl mezi tím již notoricky známý po celém světě a stala se z něj značka. Od té doby je také nakladatelství Argo hlavním vydavatelem Brownových románů v České republice.
|
Už to není tajemství. Dan Brown přijede do Prahy se svou knihou, která se tu odehrává
Tajemství všech tajemství Prahy
S trochou nadsázky se dá říct, že Dan Brown rafinovaně těží z legend i historického významu významných evropských měst. Zatímco Andělé a démoni se odehrávají v Římě a Vatikánu, Da Vinciho kód v Paříži a Londýně. Kvůli obrovskému úspěchu putují davy lidí nejen do Louvru pátrat po ostatcích Máří Magdaleny, ale také do kostela svatého Sulpicia (Saint-Sulpice) a také do Temple Church v Londýně a kaple ve skotském Rosslynu. Kvůli Brownově knize tam přicházejí tisíce lidí i dvacet let po jejím vydání.
|
S Brownem teprve poznáme overturismus. Mistr bestsellerů si vzpomněl na Česko
V případě Andělů a démonů putuje autor a s ním i vrah unesených kardinálů po nejznámějších římských lokacích (Svatopetrské náměstí, bazilika sv. Petra, Sixtinská kaple, Pantheon, Santa Maria della Vittoria, Piazza Navona atd.) tak důmyslně, že jde ve skutečnosti o velmi čtivého turistického průvodce. V románu Počátek čtenář navštíví zase chrám Sagrada Família i Gaudího Casa Milá v Barceloně, v Infernu ulice ve Florencii, Benátkách či Istanbulu.
Praha Dana Browna
Prague City Tourism, která na uvedení nové knihy Browna spolupracuje, připravila vycházky s názvem Praha Dana Browna. Ty zahrnují návštěvu vybraných lokací knihy, jako jsou Staronová synagoga, Klementinum, kryt Folimanka nebo Bastion U Božích muk.
Vzhledem k tomu, že Dan Brown svůj poslední román situoval do Prahy, jsou Češi ve velkém očekávání, která místa se stanou dějištěm zločinu, jakou mytologii starému městu Dan Brown vymyslí a které naše historické postavy se v jeho románu navěky historicky znemožní. A protože v minulosti navštívil Prahu a opět se velmi zajímal o podzemí pod Starým Městem či o Novoměstskou radnici, má se pražská turistická infrastruktura na co těšit.
Negativní reklama je také reklama
Že prodeje budou opět nadstandardní, se už celkem očekává, i když překonání úspěchu Da Vinciho kódu je hodně nepravděpodobné. Určitě si najde své fanoušky, ale i odpůrce, kteří Brownův rukopis a svobodomyslnost při zacházení s fakty odmítají, protože vnímání autorské svobody je vždy subjektivní.
|
V Praze se probouzí magie. Přečtěte si ukázku nového románu Dana Browna
Je však třeba mít stále na paměti, že román je umělecké literární dílo, a jakkoli se jeho postavy a prostředí podobají našemu, nejsou skutečné. Jedná se o fiktivní svět zaplněný fiktivními postavami, a autorovi je vše dovoleno. Pravděpodobné odchylky od reality, jakou známe, nejsou dány neznalostí nebo neúctou, ale tím, že pro autora není svaté nic (což o Danu Brownovi platí dvojnásob), kromě jeho fantazie a příběhu, který chce vyprávět.
„Máme v sobě zabudovanou představu, že aby něco obstálo jako umění, nesmí využívat těchto principů a musí být seriózní od začátku do konce. Já raději napíšu knihu, kterou si užijí miliony čtenářů, než knihu, kterou si užije sedm lidí a vyhraje pak dvě odborné ceny,“ shrnuje Dan Brown v rozhovoru pro iDnes.cz své tvůrčí hodnoty.