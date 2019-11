VIDEO: Nejlepší komedie od Jane Austenové. Do kin vstoupí Emma

Hlavní hrdinkou příběhu na odvěké téma hledání pravé lásky a štěstí je Emma Woodhouseová. Půvabná, inteligentní avšak velmi tvrdohlavá a chvílemi i sobecká dívka denně se potýkající s mnohdy bizarními zvyklostmi jejího rodného městečka. A možná právě díky tomu kritici označují Emmu za jedno z nejdůvtipnějších vyprávění z pera Austenové.

Román Emma vyšel poprvé v roce 1815 a v britské televizní produkci byl nesčetněkrát adaptován. V devadesátých letech na něj v modernější podobě odkazoval film Bezmocná. Tentokrát se scénáře ujala Eleanor Cattonová, autorka knihy Nebeská tělesa, která vyšla i v češtině.

Pro režisérku Autumn de Wildeovou je Emma celovečerním režijním debutem. De Wildeová se věnovala především portrétní a komerční fotografii. Jejích služeb využily kapely The White Stripes, She & Him nebo The Racounters. Natočila také několik hudebních videoklipů, mimo jiné pro Elliotta Smithe nebo Ingrid Michaelsonovou.

Do českých kin Emma vstoupí 26. března 2020.