Zemřela Toni Morrisonová, autorka románů Píseň o Šalamounovi nebo Milovaná

18:41 , aktualizováno 18:41

Ve věku 88 let zemřela americká spisovatelka Toni Morrisonová. Oznámil to její vydavatel, podle něhož zemřela v pondělí večer v New Yorku. V roce 1993 se stala první ženou tmavé pleti, která získala Nobelovu cenu za literaturu. Proslavily ji romány Píseň o Šalamounovi, Velmi modré oči nebo Milovaná, za který získala Pulitzerovu cenu.