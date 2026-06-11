RECENZE: Sad kostí. Thriller o masovém hrobě zasahuje i ostravskou současnost
Adam a Eleonora zvaná Norka jsou jeho hlavními postavami. A skvěle vykreslenými, dodejme hned. V Ostravě mizejí lidé a Adamovo vyšetřování brzdí nejen nedostatek stop, ale i nepřízeň nadřízených. Avšak vzdát se nechce.
Při svém pátrání (nejen po zmizelých, ale i po své ženě Kláře, která ho opustila) narazí na dvě závažné okolnosti: na historii tábora Hanke, kde byli krátce po skončení druhé druhé světové války internováni nejen nacisté, ale i řada německých civilistů, a na záhadnou sektu fungující podle pravidel brožurky Vize Posledního vlka.
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Než byl tábor po několika týdnech zrušen, prošlo jím na šest set lidí, z nichž bylo 231 brutálně popraveno. Jejich ostatky spočívají v hromadném hrobě pod sadem Milady Horákové. A pokud jde o sektu, která si říká Probuzení, mnohé Adamovi objasní Norka – v jejím čele totiž stojí její otec, který ji v dětství týral, a bratr Vilém, sadista, alkoholik a narkoman. A především záhadný Poslední vlk.
„Všechny zmiňované historické údaje o táboru Hanke, masovém hrobu pod sadem Milady Horákové a českých i světových sektách vycházejí z reálného základu a nejsou autorskou fabulací. Bohužel,“ píše Müller v doslovu ke svému čtyřsetstránkovému románu se spletitým dějem, nabitým napětím i informacemi a odehrávajícím se zčásti v ostravském podzemí, v tunelech i baru Podostrava.
Sad kostí
autor: Martin Müller
nakladatel: Mystery Press, 2026
počet stran: 416
Adam přijde na to, že ti ztracení, vesměs nositelé počeštěných německých jmen, jsou potomky obětí z Hanke. A čím hlouběji Adam s Norkou pronikají do tajemství minulosti, současnosti i ostravských tunelů, tím ohroženější jsou i oni sami. Nejen ze strany sekty, která se neštítí ničeho včetně únosu tří synů Adamova kolegy (a švagra) Rosti, ale též ze strany Adamova nadřízeného Havrlanta, závislého na ketaminu.
Sad kostí je hodně drsné čtení, což se dá u thrilleru očekávat. Ale autor se zamýšlí i nad komplikovanými dějinnými vztahy Čechů a Němců. A také nad manipulací s lidmi, nad tím, že není tak nemožné někoho přesvědčit, aby uvěřil nesmyslům o vesmírných trhlinách rozrušených vibracemi nebo o znamení ďábla skrytém v letopočtu – a jít se mstít.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Bourneovo ultimátum 70 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Osm hrozných 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Její tělo 55 %, Pepa 45 %, Žít po svém 50 %, Bob Dylan: Úplně neznámý 55 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Slovo 55 %, Zlo s lidskou tváří 50 %, Největší showman 50 %, Panenky na útěku 55 %
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