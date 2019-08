Nechtěli ji, tak si postavila vlastní operu. Vychází román o Vanderbiltové

Kniha Dáma z dobré rodiny, kterou přeložila Věra Kotábová, vypráví o životě Alvy Smithové, provdané Vanderbiltové.

Čtenář se s Alvou seznamuje jako s urozenou, po válce Severu proti Jihu však zcela nemajetnou mladou ženou, která si nutně potřebuje zajistit budoucnost. Když se seznamuje s Williamem Vanderbiltem, dědicem jedné z nejbohatších amerických rodin, okamžitě se chopí příležitosti.

Obálka knihy Dáma z dobré rodiny

Příležitosti si nejen přilepšit, ale také díky svým konexím a šarmu pozvednout rod Vanderbiltů o úroveň výš. Rodina to totiž byla velmi bohatá, před zásahem Alvy však nepatřila do nejvyššího kruhu smetánky – do takzvaného pozlaceného věku.

Fowlerová vypráví, jak rychle a obratně se mladá Alva uměla orientovat v nejvyšších kruzích. Vanderbiltovy se jí povedlo dostat mezi pověstných čtyři sta nejvlivnějších, kteří se pravidelně setkávali v plesovém sále rodiny Astorových v New Yorku. Když jim pak bylo upřeno privilegium pronajmout si lóži v Akademii umění, rozhodla se založit věhlasnou Metropolitní operu.

Nebyly to však pouze nejvyšší kruhy, na které měla Alva tak silný vliv. Po rozvodu s Williamem Vanderbiltem, ze kterého na dobové poměry vyšla velmi dobře, se stala vůdčí osobností amerických sufražetek. Jejím druhým manželem se stal významný bankéř a později vydavatel i kongresman Oliver Belmont.

Nová kniha vyjde Fowlerové příští rok a znovu se bude obracet k nejvyšším kruhům americké společnosti.