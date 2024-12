Swiftové kniha stíhá Obamu. Nabízí ji jen v supermarketu a trpí překlepy

Dílo se přitom prodává pouze na pultech jednoho obchodního řetězce. Blíží se tak úspěšností pamětem bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy.

Circana sleduje asi 85 procent trhu s tiskovinami, čísla týkající se Eras Tour Book jsou ale přesnější: zpěvačka si totiž jako výhradního distributora vybrala známý americký řetězec Target, který uvedl knihu na trh na takzvaný Černý pátek (Black Friday) 29. listopadu. V tento ten prodejci výraznými slevami lákají k nákupům a prakticky tak startují vánoční nákupní horečku.

Prodeje prudce stouply i přesto, že Swiftová vynechala Amazon a další prodejní sítě, ale i navzdory tomu, že si někteří fanoušci na internetu stěžovali, že kniha v ceně 40 dolarů (960 korun) obsahuje překlepy a další chyby. Zástupci Targetu ani Swiftové zatím na žádosti o komentář nereagovali, uvedla americká agentura AP.

Vysoké prodeje dostaly americkou zpěvačku do vzácné společnosti. Jediná kniha, která zažila úspěšnější start a nešlo o fikci, byl první svazek Obamových pamětí Země zaslíbená (A Promised Land). Za první týden jich v roce 2020 z pultů amerických obchodů zmizelo 816 tisíc, uvedla společnost Circana, která nepočítá prodej audio verzí a elektronických knih. Jenže Obamovy paměti byly široce dostupné a u Eras Tour Book Circana započítává jen prodeje za první víkend, kdy byla publikace k dostání.

Swiftová už dříve využila exkluzivitu jednoho distributora, a to v případě filmu zachycujícím její turné Eras, který mohli fanoušci zhlédnout minulý rok. „Obešla“ tehdy slavná hollywoodská studia a dohodla se přímo s řetězci kin AMC a Cinemark. Snímek Taylor Swift: The Eras Tour vydělal více než 200 milionů dolarů (4,8 miliardy korun) a stal se nejúspěšnějším koncertním filmem v dějinách.

Americká popová hvězda se proslavila natolik, že její jméno už je ve vydavatelském průmyslu samostatným mini žánrem. Stala se inspirací pro biografie, romantickou prózu, módu, a dokonce i omalovánky a sbírku receptů na koktejly s názvem Shake It Up podle názvu jedné z jejích písní Shake it Off.

Podle společnosti Circana je dalším z nejlépe prodávaných artiklů týkající se Swifové biografie Taylor Swift: A Little Golden Book Biography od Wendy Loggiové, americké autorky knih pro děti a mládež.