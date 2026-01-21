Návrat Velkého Vonta. Konec Foglarovy trilogie zamířil do novinových stánků

„O Jestřábovi víme, že mnoho svých knih chodil psát do pražských ulic a parků. Zde nabíral nejvíc inspirace, chytal nápady a skládal osudy svých hrdinů,“ popisuje Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Nejinak tomu bylo i s románem Tajemství Velkého Vonta, do jehož napsání se pustil v 70. letech, kdy byla pramalá pravděpodobnost, že by mohl vyjít.
Všechny díly stínadelské trilogie Jaroslava Foglara totiž nemají společné jen hlavní hrdiny, legendární klub Rychlých šípů, ale i to, že si na vydání kvůli totalitním režimům musely dlouhá léta počkat.
Tajemství Velkého Vonta. Vyhrajte v kvízu třetí díl stínadelské trilogie
Zatímco Záhada hlavolamu čekala na knižní vydání pět let, druhý díl, Stínadla se bouří, 23 let a poslední, třetí díl, Tajemství Velkého Vonta, psal Foglar rovnou do šuplíku. Tam si na vydání počkal 13 let, do roku 1990. Román vyšel jako součást knihy Dobrodružství v temných uličkách. V závratném nákladu 120 000 výtisků.
Teď vychází Tajemství Velkého Vonta v novém vydání a k dostání bude stejně jako předcházející svazky nové edice Foglarova díla na novinových stáncích. Kniha bude v prodeji do neděle 1. února. Poté ji v pondělí vystřídá další román z edice Hoši od Bobří řeky.
V závěrečném díle Stínadelské trilogie pomáhají Rychlé šípy Velkému Vontovi, hlavě stínadelských Vontů. Ten přišel o legendární hlavolam – ježka v kleci. Pátrají po dávné události, která s ním souvisí. Foglar rozepsal i díl čtvrtý, ten ale zůstal pouhým torzem. I třetí svazek vychází s ilustracemi Marko Čermáka.