Současnější, než si dovedete představit. Vychází Foglarův román Tajemná Řásnovka

Autor:
  11:29
Je to až překvapivě současný román. Kluk který kvůli problémům doma uteče z domova a hledá daleko od domova pochopení pro svoje životní rozhodnutí. Nebo také spor o spravedlnost a peníze, tedy o „autorská práva“ ke hře Fan-Tan, která se v tajemné čtvrti hraje na každém rohu. Román Tajemná Řásnovka přitom Jaroslav Foglar napsal už před tři čtvrtě stoletím. Teď vychází jeho už deváté vydání. Opět s ilustracemi Marko Čermáka.
Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha vychází s ilustracemi Marko Čermáka

Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha vychází s ilustracemi Marko Čermáka | foto: Skautská nadace Jaroslava Foglara

Takhle si čtvrť Řásnovka z Foglarova románu představoval ilustrátor Marko Čermák
Takhle si čtvrť Řásnovka z Foglarova románu představoval ilustrátor Marko Čermák
Jedním z motivů Foglaru románu Tajemná Řásnovka je spor o hru Fan-Tan.
Inspirací pro rýhu, kterou ryjou kluci v do plotu v knize Tajemná Řásnovka,...
6 fotografií

Nebyla to pro Jaroslava Foglara šťastná doba, přesto v ní dokázal napsat jeden ze svých nejlepší románů. Po komunistickém puči musel odejít z redakce časopisu Vpřed a práci redaktora musel vyměnit za vychovatele učňovské mládeže. Útěchu našel v psaní další knihy. Rukopis románu s pracovními názvy Stráž Riegrovky a později Stráž Řásnovky dokončil v lednu 1952.

Příběhem se v něm vrací o několik let dříve, do doby čtenářských klubů Mladého hlasatele a Vpředu. Název fiktivní čtvrti Řásnovky si vypůjčil od pražské ulice téhož jména, i když skutečnou předlohou byly pravděpodobně čtvrti jako Vršovice, Vysočany a Libeň. Román o chlapci Jindrovi, který dá přednost učení před gymnáziem, klubu Stráž Řásnovky, bojujícím za spravedlnost v chlapeckém světě a tajemné hře Fan-Tan, zůstal u autora „v šuplíku“ dlouhý třináct let a vyšel teprve v roce 1965. tajemná Řásnovka byla první Foglarovkou, která vyšla po roce 1948.

Inspirací pro rýhu, kterou ryjou kluci v do plotu v knize Tajemná Řásnovka, byla skutečná rýha na plotě vinohradské Městské knihovny.

Jen o některých místech z Foglarových knih se podle Romana Šantory ze Skautské nadace Jaroslava Foglara ví přesně, kde se nalézaly a ještě méně z nich je zachovaných. Právě k Tajemné Řásnovce se však jedno takové místo váže. „Kdysi před dávnými lety udělal kterýsi neznámý chlapec do této měkké obruby po celé její délce hřebíkem rýhu. A od té doby každý hoch i děvče, kteří tudy šli, jeli prstem nebo obrácenou tužkou či alespoň kouskem dřívka v této rýze jako v koleji,“ popisuje spisovatel.

Tato desítky let prohlubovaná dlouhá rýha se nachází na plotové podezdívce u Městské knihovny v Praze na Vinohradech, na Korunní ulici. Připomíná ji tam i lavička Jaroslava Foglara, odhalená před pěti lety.

Foglarovky

Ale plot má zanedlouho ustoupit úpravám kolem přilehlé vodárenské věže, kde vzniká nové muzeum. „Jestli se rýhu podaří zachovat, není jisté, proto doporučujeme místo v brzké době navštívit, přiložit prst a vzít s sebou třeba nové vydání Tajemné Řásnovky, které právě vychází,“ dodává Šantora.

Šestou knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara Tajemná Řásnovka zakoupíte od pondělí 23. února v trafikách. Kniha bude v prodeji do 15. března. Poté ji 16. března vystřídá další román z edice, konkrétně Přístav volá.

rychlesipy_official

Je tu pondělí a s ním i nová kniha v trafice.
Tentokrát příběh, který ležel dlouhých třináct let ve Foglarově šuplíku.

Po roce 1948 měl jen malou šanci spatřit světlo světa. Když se to ale podařilo, stal se první vydanou foglarovkou a okamžitě vzbudil velký ohlas.

Dnes si ho můžete znovu připomenout.
Nebo s ním udělat radost někomu dalšímu

Vydavatel: @albatros_knihy

23. února 2026 v 13:42, příspěvek archivován: 24. února 2026 v 10:11
