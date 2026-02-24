Současnější, než si dovedete představit. Vychází Foglarův román Tajemná Řásnovka

Nebyla to pro Jaroslava Foglara šťastná doba, přesto v ní dokázal napsat jeden ze svých nejlepší románů. Po komunistickém puči musel odejít z redakce časopisu Vpřed a práci redaktora musel vyměnit za vychovatele učňovské mládeže. Útěchu našel v psaní další knihy. Rukopis románu s pracovními názvy Stráž Riegrovky a později Stráž Řásnovky dokončil v lednu 1952.
Příběhem se v něm vrací o několik let dříve, do doby čtenářských klubů Mladého hlasatele a Vpředu. Název fiktivní čtvrti Řásnovky si vypůjčil od pražské ulice téhož jména, i když skutečnou předlohou byly pravděpodobně čtvrti jako Vršovice, Vysočany a Libeň. Román o chlapci Jindrovi, který dá přednost učení před gymnáziem, klubu Stráž Řásnovky, bojujícím za spravedlnost v chlapeckém světě a tajemné hře Fan-Tan, zůstal u autora „v šuplíku“ dlouhý třináct let a vyšel teprve v roce 1965. tajemná Řásnovka byla první Foglarovkou, která vyšla po roce 1948.
Jen o některých místech z Foglarových knih se podle Romana Šantory ze Skautské nadace Jaroslava Foglara ví přesně, kde se nalézaly a ještě méně z nich je zachovaných. Právě k Tajemné Řásnovce se však jedno takové místo váže. „Kdysi před dávnými lety udělal kterýsi neznámý chlapec do této měkké obruby po celé její délce hřebíkem rýhu. A od té doby každý hoch i děvče, kteří tudy šli, jeli prstem nebo obrácenou tužkou či alespoň kouskem dřívka v této rýze jako v koleji,“ popisuje spisovatel.
Tato desítky let prohlubovaná dlouhá rýha se nachází na plotové podezdívce u Městské knihovny v Praze na Vinohradech, na Korunní ulici. Připomíná ji tam i lavička Jaroslava Foglara, odhalená před pěti lety.
Ale plot má zanedlouho ustoupit úpravám kolem přilehlé vodárenské věže, kde vzniká nové muzeum. „Jestli se rýhu podaří zachovat, není jisté, proto doporučujeme místo v brzké době navštívit, přiložit prst a vzít s sebou třeba nové vydání Tajemné Řásnovky, které právě vychází,“ dodává Šantora.
Šestou knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara Tajemná Řásnovka zakoupíte od pondělí 23. února v trafikách. Kniha bude v prodeji do 15. března. Poté ji 16. března vystřídá další román z edice, konkrétně Přístav volá.