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Pleskači, liliputský jazyk a močení na palác. Gulliverovy cesty baví i zlobí 300 let

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  9:07
Gulliverovy cesty Jonathana Swifta

Gulliverovy cesty Jonathana Swifta | foto: Profimedia.cz

Gulliverovy cesty
Gulliverovy cesty
Gulliverovy cesty
Gulliverovy cesty
9 fotografií
Na svých cestách se setkal s maličkými, asi 15 cm vysokými lidmi, kterým pomohl uhasit požár královského paláce tím, že se na něj vymočil. Jindy byl malým mužem mezi obry, na další výpravě poznal intelektuály, kteří však byli natolik roztržití, že potřebovali tzv. pleskače, aby se probudili. To vše lze nalézt ve fantastickém satirickém románu Gulliverovy cesty spisovatele Jonathana Swifta, který poprvé vyšel před 300 lety.

Kniha, jejíž originální název zní „Cesty k rozličným dalekým národům světa ve čtyřech dílech, napsal Lemuel Gulliver, zprvu ranhojič, později kapitán na rozličných lodích“, od spisovatele a duchovního Jonathana Swifta (1667-1745) je jedním z nejslavnějších děl anglické i světové literatury, které proslavilo například fiktivní ostrov Liliput.

Příběh vypráví o dobrodružném Angličanovi Lemuelu Gulliverovi, který cestuje do řady podivných a vzdálených zemí, z nichž každá je obývána neobvyklými bytostmi, které odrážejí různé aspekty lidské povahy a společnosti.

Původní Gulliverovy cesty byly údajně porno

Swift dílo napsal pro dospělé čtenáře, neboť v jeho podtextu jsou satiricky zobrazeny a kritizovány poměry na anglickém královském dvoře v době panování Jiřího I., politické šarvátky i dlouholeté nepřátelství Angličanů a Francouzů. Román oficiálně poprvé vyšel 28. října 1726.

Román také obsahuje četná vymyšlená slova, označovaná jako liliputský jazyk, která podle kritiků mohla být inspirována hebrejštinou. Po svém vydání se kniha stala okamžitým úspěchem a Swift prohlásil, že Gulliverovy cesty napsal „spíše, aby svět rozzlobil, než aby ho pobavil“.

Počáteční ohlasy veřejnosti byly převážně kladné, většina čtenářů chválila důmyslnou satiru, realistické popisy cest do vzdálených zemí a politická nebezpečí, jimž cestovatelé jako návštěvníci často čelí. Ale například anglický romanopisec William Thackeray označil dílo za „rouhavé“ a prohlásil, že je ve svém popisu lidských společností příliš kruté.

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Přestože příběhy cestovatele Gullivera byly určeny spíše dospělým čtenářům, oblíbily si je i děti a kniha se dostala i na filmové plátno a do televize. Kupříkladu film Případ pro začínajícího kata (1969) režiséra Pavla Juráčka je natočen na motivy třetího dílu Gulliverových cest, v roli Gullivera se představil Lubomír Kostelka.

Rodák z Dublinu Swift vystudoval teologii a nechal se vysvětit na kněze. Zpočátku psal zejména pamflety, například o hodnotě klasických knih oproti moderním nebo proti britské účasti ve válce o španělské dědictví.

Gulliverovy cesty, jejichž definitivní vydání je z roku 1735, vyšly v češtině poprvé v roce 1835. V češtině vyšla v roce 1911 například i Swiftova alegorická Pohádka o kádi, která ostře kritizovala rozdělení křesťanů do několika církví a církevní dogmatismus.

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Gulliverovy cesty Jonathana Swifta

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