Svět knihy vítá erotickou novinku a podivné vraždy. Dojde i na totalitu

Z domácích autorů si čtenáři mohou vybírat mezi Milošem Urbanem, Ivou Procházkovou nebo Alenou Mornštajnovou, ačkoliv knihy posledních dvou zmiňovaných vyšly s předstihem.

Román Herty Müllerové Liška lovec z roku 1992 o slídivých principech totality uvádí nakladatelství Mladá fronta v překladu Radky Denemarkové. Nakladatelství Argo Maria Vargase Llosu vítá jak novinkou Pětinároží, tak erotickým románem Chvála macechy, který napsal koncem osmdesátých let. Nabídku z pera peruánského autora, který do Prahy zavítal naposled na konci šedesátých let, doplňuje ještě biografické Volání kmene. V knize se Vargas vyznává z vlastního ideologického vývoje, přičemž vyzdvihuje především myšlenky Adama Smithe, Isaiah Berlina nebo José Ortegy.



Do rodného kraje se v románu KAR s podtitulem Pohřební hostina za jedno město vrací spisovatel Miloš Urban a jde o námět vysloveně kousavý. Lázeňské město totiž zasáhne série podivných vražd, kdy útočník oběť svými silami roztrhá, následně ji pozře a spáchá sebevraždu.

S méně drastickým, přesto nervy drásajícím tématem přichází Iva Procházková, proslulá autorka knih pro děti a mládež. Po sérii Vraždy v kruhu napsala thriller Nekompromisně, ve kterém figurují média, mafie i volby do Evropského parlamentu. Zajímavý příběh s politickým pozadím nabízí i Nedělní šachy s Tisem od Silvestera Lavríka.

Velkou hvězdou Světa knihy zajisté budou Tiché roky Aleny Mornštajnové, které se od minulého týdne drží na první pozici v žebříčku prodejnosti SČKN. Veletrh Svět knihy potrvá do neděle 12. května.