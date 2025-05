Letošní ročník festivalu Svět knihy slaví jubileum – už třicátý ročník. Ostatně odráží se to i ve sloganu, který jste si vypůjčili od portugalského spisovatele Ricarda Reise: „30! Energie mládí – moudrost knih“. Jak moc se oslavy promítnou do konání festivalu?

Promítnou, ale možná ne tak moc, jak by si někdo myslel. Třicáté výročí zohledňujeme. Chystáme třeba výstavu všech vizuálů, které festival za ta léta nesl, oceníme vystavovatele, kteří nevynechali ani jeden ročník. Na druhou stranu jsme se chtěli vyvarovat nostalgii a bilancování, protože to je většinou trochu nuda.

Spolu s tím si už nějakou dobu všímáme, že české čtenářstvo se omlazuje, stejně jako naše publikum. Proto jsme se snažili pozvat hodně mladých autorů. Někteří z nich ještě nebyli na světě, když festival startoval svůj první ročník. Třicítku zkrátka bereme jako nejlepší věk – už máme něco za sebou, ale zároveň nás čeká ještě spousta dalšího.