Začíná Svět knihy. Zve na setkání s autorem Atlasu mraků i Mornštajnovou

Z nejvýraznějších zahraničních hostů se mezi prvními čtenářům na holešovickém výstavišti představí ve velkém sále v pátek v sedm hodin večer spisovatel David Mitchell, autor slavného románu Atlas mraků. V plánu je diskuze na téma péče o kultivovaný jazyk i autogramiáda.



V sobotu pak Mitchella čeká ještě návštěva Gauče ve Stromovce, kam zavítají i další vážení festivaloví hosté včetně nigerijské autorky a aktivistky Chmimandy Ngozi Adichie a francouzského spisovatele Laurenta Bineta. Ten na sebe naposledy výrazně upozornil románem Civilizace, jenž vyšel letos v českém překladu a byl oceněn Velkou cenou Francouzské akademie.

Účast Bineta na Světě knihy také napovídá, která že to země je čestným hostem letošního ročníku - Francie. Z jejích osobností na festival zavítá třeba ještě nakladatel blízký Milanu Kunderovi Antoine Gallimard, autorka komiksů Pénélope Bagieu nebo debutující Victoria Mas.



„U příležitosti tohoto čestného pozvání jsme chtěli poskytnout vhled do tvorby a literatury vytvářené ve francouzském jazyce v celé její rozmanitosti, jakožto i poukázat na evropské stvrzení naší podpory překladu. Jsou to překladatelé a editoři, kteří iniciují překlady a přispívají k tomu, že se texty a myšlenky dostanou do oběhu. Skrze svůj výběr určují, co budou číst čtenáři a čtenářky zítřků,“ komentuje hostování velvyslanec Francie v České republice Alexis Dutertre.

Prostor pro Polsko i Bělorusko

Samostatný prostor si pak vysloužily ještě dvě další země, Polsko a Bělorusko. Do Prahy zavítají třeba běloruští básníci Andrej Chadanovič a Dmitrij Strocev, který se zúčastní diskuze s Jáchymem Topolem. Z polských hostů pak může zaujmout účast Witolda Szabłowského a Martyny Bundy.



Co se týče programu spojeného s tuzemskou knižní produkcí, nabídka je vskutku široká, své si v ní naleznou příznivci literatury proudů hlavních i vedlejších, stačí nahlédnout do programu. Potěšit určitě může debata s jednou z nejúspěšnějších soudobých českých spisovatelek Alenou Mornštajnovou, nakladatelkou a autorkou bestselleru Šikmý kostel Karin Lednickou nebo Lucií Faulerovou stojící za hojně diskutovaným dílem Smrtholka.

Celkem se 26. ročníku Svět knihy zúčastní 288 vystavovatelů a 607 účinkujících z 27 zemí a regionů. Motto pro letošek zní „Můj domov je v jazyce“. Čtyřdenní vstupné na Svět knihy stojí 300 korun, zakoupit však lze i vstupy jednodenní. Ve čtvrtek 23. září se Svět knihy otevře návštěvníkům o půl desáté dopoledne a skončí v neděli ve čtyři hodiny.