Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cchan Süe? Murakami? Švédská akademie věd udělí Nobelovu cenu za literaturu

Autor: ,
Přímý přenos   9:52
Letošní týden Nobelových cen ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeři se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Jméno nositele ceny oznámí Švédská akademie ve 13:00.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Mezi favority se v odhadech webů věnovaných literatuře pohybují například čínská spisovatelka Cchan Süe, Japonec Haruki Murakami či Američan Thomas Pynchon. Experti hovoří také o Kanaďance Margaret Atwoodové, mexické autorce Cristině Riveraové Garzaové, Američance Siri Hustvedtové a řadě dalších spisovatelů. Akademie v posledních letech pravidelně střídá mužské a ženské laureáty a často spíše než po jménech známých široké veřejnosti sahá k méně známým autorům.

Nobelovu cenu za literaturu získal László Krasznahorkai, autor Satanského tanga

Nominovat autory na Nobelovu cenu mohou členové akademie, univerzitní profesoři literatury nebo předchozí nositelé ceny. Jméno vybírá osmnáctičlenná akademie složená ze spisovatelů, lingvistů či historiků.

Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu Kč). Tento týden již byly uděleny ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a za chemii. Na dnešní ocenění naváže v pátek patrně nejsledovanější cena za mír a v pondělí sérii uzavře cena za ekonomii.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů

Plakát k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...

Izraelská Guernica. V Praze jsou k vidění obrazy ukazující masakry v režii Hamásu

Zoya Cherkassky: Znásilněná a poražená

Zoya Cherkassky se nikdy nebála kritizovat izraelskou společnost, ať už se jednalo o diskriminaci imigrantů ze SSSR nebo přístup k Palestincům. Svou asi nejslavnější sérii vytvořila v reakci na...

Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš

Monika Absolonová v pražském O2 Universum při svém koncertu k 50. narozeninám...

Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...

Ministři kultury, kteří ničí kulturu a literaturu, přicházejí a odcházejí, kultura a literatura ale zůstávají. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká...

Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu

Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita

V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...

Cchan Süe? Murakami? Švédská akademie věd udělí Nobelovu cenu za literaturu

Přímý přenos
Nobelova cena

Letošní týden Nobelových cen ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeři se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský...

8. října 2026  9:52

RECENZE: Chladná rutina nehrozí. Deep Purple i v Praze hnal motor vášně k hudbě

Premium
Koncert kapely Deep Purple v O2 areně (7. října 2026, Praha).

Britští Deep Purple jsou žijící klasici, jedni z posledních strážců a pečovatelů čistoty pravého a nefalšovaného hard rocku. Letos v červenci se připomněli novým albem Splat! a vystoupením v O2 areně...

8. října 2026  9:49

RECENZE: Kasparov vs. Deep Blue nabízí strhující vyprávění o milníku naší historie

Lukáš Černoch v představení Kasparov vs. Deep Blue

„Divadelní dokument o souboji člověka s umělou inteligencí before it was cool.“ To je zásadní věta z anotace letošní novinky divadelního repertoáru pražského prostoru NoD. Tvůrčí dvojice Janek Lesák...

8. října 2026  8:46

Izraelská Guernica. V Praze jsou k vidění obrazy ukazující masakry v režii Hamásu

Zoya Cherkassky: Znásilněná a poražená

Zoya Cherkassky se nikdy nebála kritizovat izraelskou společnost, ať už se jednalo o diskriminaci imigrantů ze SSSR nebo přístup k Palestincům. Svou asi nejslavnější sérii vytvořila v reakci na...

7. října 2026  19:05

Liguééére! Anton Špelec, ostrostřelec je teprve začátek návratů Vlasty Buriana

Premium
Vlasta Burian ve filmu Anton Špelec, ostrostřelec

Anton Špelec, ostrostřelec, první společný film komika Vlasty Buriana a režiséra Martina Friče, se vrací na plátna kin. Po digitální úpravě by měl působit stejně jako před vánočními svátky roku 1932,...

7. října 2026

Kolikrát ji bolševici vláčeli po zemi jako mě? kritizoval Klempíř projev spisovatelky

Ministr kultury Oto Klempíř se zúčastnil slavnostního zahájení Frankfurtského...

Ministr kultury Oto Klempíř zareagoval na kritický projev spisovatelky Radky Denemarkové během úterního zahájení Frankfurtského knižního veletrhu. V rozhovoru pro média uvedl, že přes pískání a...

7. října 2026  14:51

RECENZE: Tuctovou gangsterku nespasí dredatý Jakub Štáfek ani slovenský folklór

Premium
Lukáš Latinák a Jakub Štáfek ve filmu Šipkaři

Producent představoval česko-slovenský film Šipkaři slovy „crazy až experiment“ či „podkarpatský Guy Ritchie“. Model periferních gangsterek novinka opravdu opisuje, jenže Ritchie je už dávno jinde a...

7. října 2026

Víno, Morava a cimbál. Ondřej Ruml nazpíval píseň ke čtvrtému dílu Bobulí

Ondřej Ruml (Praha, 28. února 2023)

Zpěvák Ondřej Ruml stvořil a nazpíval novou píseň k pokračování filmové série Bobule. Song K vinohradům pro snímek Bobule a bobulky vznikl symbolicky po koncertě ve vinařství producenta filmu a...

7. října 2026  12:37

Třicátá Ji.hlava nabídne filmy, co změnily svět. I dokument o pobodání Rushdieho

Salman Rushdie v Berlíně (16. května 2024)

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava oslaví třicáté narozeniny. Jubilejní ročník nabídne od 23. října do 1. listopadu výrazné české i zahraniční dokumenty, retrospektivu filmařky a...

7. října 2026  11:58

Vichry jsou daleko, ale film ze světa Hry o trůny zná datum. V hlavní roli Henry Cavill?

Z třetí sezony Zaklínače na Netflixu

Autor slavné fantasy ságy Písně ledu a ohně George R. R. Martin si s dokončením šestého dílu s názvem Vichry zimy dává již léta na čas. Není jisté, zda se kniha vůbec kdy dostane na pulty...

7. října 2026  10:37

Vězeňský slang mě bavil. Ale pak už jsem hrozně chtěl domů, říká Kolečko o novince

Premium
Scenárista Petr Kolečko navštívil Sportfilm Festival Liberec. (4. října 2026)

Za mříže věznice zavede diváky nový seriál Oddíl B, který na konci týdne uvede platforma Oneplay. Za scénářem stojí Petr Kolečko, který opět spojil síly s režisérem Janem Prušinovským. Podle Kolečka...

7. října 2026

Přichází Minotaur či Spasení. Do kin míří výběr filmů z Benátek, Berlína a Cannes

Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje...

Přehlídka Be2Can, jež přináší to nejzajímavější z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, vstoupí do třináctého ročníku. Od 7. do 14. října uvede distributor Film Europe ve vybraných kinech Česka...

7. října 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.