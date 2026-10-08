Cchan Süe? Murakami? Švédská akademie věd udělí Nobelovu cenu za literaturu

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Mezi favority se v odhadech webů věnovaných literatuře pohybují například čínská spisovatelka Cchan Süe, Japonec Haruki Murakami či Američan Thomas Pynchon. Experti hovoří také o Kanaďance Margaret Atwoodové, mexické autorce Cristině Riveraové Garzaové, Američance Siri Hustvedtové a řadě dalších spisovatelů. Akademie v posledních letech pravidelně střídá mužské a ženské laureáty a často spíše než po jménech známých široké veřejnosti sahá k méně známým autorům.
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Nobelovu cenu za literaturu získal László Krasznahorkai, autor Satanského tanga
Nominovat autory na Nobelovu cenu mohou členové akademie, univerzitní profesoři literatury nebo předchozí nositelé ceny. Jméno vybírá osmnáctičlenná akademie složená ze spisovatelů, lingvistů či historiků.
Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu Kč). Tento týden již byly uděleny ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a za chemii. Na dnešní ocenění naváže v pátek patrně nejsledovanější cena za mír a v pondělí sérii uzavře cena za ekonomii.