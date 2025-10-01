Vznik samostatné republiky, takzvaná „Mnichovská zrada“ v září osmatřicet plus brutální odsun nenáviděného německého živlu těsně potom, co skončila druhá světová válka, ukazují víc opačným směrem.
Těm lidem, českým Němcům, tady bylo odjakživa spíš hůř než líp. Mlátily s nimi velké dějiny, bily je hlava nehlava, nutily je k loajalitě jednou tady, jednou tam: k nově ustavenému samostatnému Československu – stejně jako později ke zvrhlé Hitlerově Říši. Bylo to spíš peklo než ráj. Ty jazykově-kulturně-společenské proudy se sice někdy potkávaly, ale mnohdy taky dost výrazně míjely. Anebo je v tom podtitulu snad trocha dějinné ironie?
Vzrůstem malý Čech se tady zamiluje do německé obryně, jejíž rodiče prý pracují ve velkém městě u slavného divadla; jenže není divadlo jako divadlo, jak se ukáže závěrem.