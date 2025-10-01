RECENZE: Byly Sudety ztracený ráj? Rudiš či Tučková vyprávějí o bolavém pohraničí

Premium

Fotogalerie 11

Sudety: Ztracený ráj. Zleva: Kateřina Tučková, Michaela Klevisová, Jaroslav Rudiš | foto: koláž iDNES.cz

  14:00
V brněnském Hostu vydali povídkovou antologii Sudety. S podtitulem „Ztracený ráj“. Je jasné, kam míří název – ale ten podtitul? Opravdu byly příhraniční Sudety, které se do dějin Československa propsaly nejintenzivněji v letech 1918, 1938 a 1945, někdy místem rajského typu?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vznik samostatné republiky, takzvaná „Mnichovská zrada“ v září osmatřicet plus brutální odsun nenáviděného německého živlu těsně potom, co skončila druhá světová válka, ukazují víc opačným směrem.

Těm lidem, českým Němcům, tady bylo odjakživa spíš hůř než líp. Mlátily s nimi velké dějiny, bily je hlava nehlava, nutily je k loajalitě jednou tady, jednou tam: k nově ustavenému samostatnému Československu – stejně jako později ke zvrhlé Hitlerově Říši. Bylo to spíš peklo než ráj. Ty jazykově-kulturně-společenské proudy se sice někdy potkávaly, ale mnohdy taky dost výrazně míjely. Anebo je v tom podtitulu snad trocha dějinné ironie?

Vzrůstem malý Čech se tady zamiluje do německé obryně, jejíž rodiče prý pracují ve velkém městě u slavného divadla; jenže není divadlo jako divadlo, jak se ukáže závěrem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

RECENZE: Byly Sudety ztracený ráj? Rudiš či Tučková vyprávějí o bolavém pohraničí

Premium

V brněnském Hostu vydali povídkovou antologii Sudety. S podtitulem „Ztracený ráj“. Je jasné, kam míří název – ale ten podtitul? Opravdu byly příhraniční Sudety, které se do dějin Československa...

1. října 2025

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

1. října 2025  12:59

Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským paláce

Klasické skladby v nových aranžích v programu Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským palácem. Mozart, Dvořák, Ravel i Vivaldi zazní v podání špičkového souboru Parnas Ensemble a...

1. října 2025  12:52

Bujará a oranžová. Očekávanou desku Taylor Swift předchází nebývalý rozruch

Zpěvačka Taylor Swift vydá v pátek 3. října nové album The Life Of A Showgirl a nebyla by to ona, kdyby kolem jeho oznámení neudělala náležitý mediální rozruch a nepokořila několik rekordů včetně...

1. října 2025  11:10

Nekonečná místnost i ujíždějící podlaha. Signal Space v Praze zve na digitální umění

Nově otevřená galerie digitálního umění Signal Space nabízí od středy možnost projít vesmírnou bránou do jiných světů ve Staroměstské tržnici. O její vznik se zasloužili organizátoři Signal Festivalu...

1. října 2025  9:55

On by je nepůjčil. Výstava Smetanova díla nabídne kromě Rákosníčka i osobní malby

Výstava Zdeněk Smetana a jeho světy o tvůrci nezapomenutelných postaviček jako skřítci Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček nebo psík Špagetka představí kromě tvorby pro děti poprvé uceleně také jeho...

1. října 2025  8:30

Šifra mistra Leonarda, nebo Da Vinciho kód? Boj o název kdysi rozdělil fanoušky Dana Browna

Šifra mistra Leonarda téměř okamžitě katapultovala Dana Browna mezi nejprodávanější světové autory. Proč nakladatelství zvolilo jiný název českého překladu jeho nejslavnější knihy a kolik výtisků se...

1. října 2025

Poslední rozloučení s Claudií Cardinalovou. Na pohřeb v Paříži dorazily stovky lidí

Stovky lidí se v Paříži naposledy rozloučily s francouzsko-italskou herečkou Claudií Cardinalovou. Obřad v kostele svatého Rocha se konal bez květin a proslovů, jak si přála rodina zesnulé....

30. září 2025  18:24

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

30. září 2025  15:39

RECENZE: Konec iluzí. Nahoře je nebe, v dolině já a máma bůhvíkde

65 % Premium

Celovečerní debut Kataríny Gramatové Nahoře nebe, v dolině já měl světovou soutěžní premiéru v Tokiu a evropskou při zvláštním uvedení v Karlových Varech. Rozhodně však nejde o film určený výhradně...

30. září 2025

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 385 volných pozic

Maggie měla před dvaceti lety pravdu. Simpsonovi se dočkají druhého filmu

Filmové pokračování oblíbeného animovaného seriálu o žluté rodince přijde do kin po dvou dekádách od uvedení prvního dílu. Produkce oznámila novinku na oficiální instagramovém účtu. Premiéru plánuje...

30. září 2025  12:20

Z milionů miliardy. AI odhalila, že obraz považovaný za kopii Caravaggia je originál

Obraz Loutnista od italského barokního malíře Caravaggia existuje ve třech verzích. Dosud se za originál považovaly verze vystavené v petrohradské Ermitáži a newyorském Metropolitním muzeu. Studie...

30. září 2025  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.