RECENZE: Máte-li mít doma jedinou knihu o Suchém a Šlitrovi, nechť je to tato

Hned v úvodu se Pavel Klusák vyznává z fanouškovství a obdivu k dílu dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr. V žádném případě to ale neznamená, že bychom se pouštěli do četby nekritického pajánu, v němž autor nepřipouští jedinou slabinu. Na to je Klusák až příliš zkušený a zdravě kriticky myslící autor. Život a dílo Suchého, Šlitra a Semaforu má pečlivě nastudované a dokáže ho posoudit v kontextu tehdejší doby a také stavu populární hudby nejen v ČSSR, ale také ve světě.

Příběh dua hlavních protagonistů vypráví Pavel Klusák chronologicky. Jsme u Suchého okouzlení tvorbou Jana Wericha a Jiřího Voskovce, které má možnost v roce 1948 vidět živě. Sledujeme jeho první krůčky coby textaře, kdy ještě vedle sebe neměl „svého“ Voskovce, tedy Jiřího Šlitra.

Klusák vše zasazuje do souvislostí, takže když dojde řeč na první společné semaforské hity, uvědomíme si znovu jejich hudební a textovou výjimečnost, často vyloženě genialitu, když si připomeneme, jaká hudba zněla v té době z éteru. Semafor přišel s něčím zcela novým, s poetikou, která působila tak, jako když v hodně dlouho nevětrané místnosti otevřete všechna okna.

Suchý & Šlitr: Semafor 1959 – 1969 85 % autor: Pavel Klusák nakladatel: Host 2024, 456 stran

Suchý si jedinečným způsobem hrál se slovy, Šlitr mu lehkou rukou dodával jednu brilantní melodii za druhou a Pavel Klusák dokáže z jejich společné práce vyčíst a posléze čtivě a srozumitelně předat všechny vrstvy, barvy a odstíny, které ta která písnička nebo i divadelní hra nabízí.

Nebo i nenabízí, neboť jak dokáže Klusák zachytit ony magické momenty, v nichž invence a jasnozřivost značky S&Š dosáhla hvězdných výšin, umí i přesně a výstižně pojmenovat, kde naopak narazila na limity. S pochopením, proč se to které dílo nepovedlo nebo nedostálo svým ambicím. Zmiňuje a cituje rovněž tehdejší kritiku, která k Semaforu uměla být přísná, až krutá. Jedním z největších bijců byl divadelní kritik Sergej Machonin, z něhož se později paradoxně stal skalní obdivovatel tohoto divadla. Ale až ve chvíli, kdy Suchý a Šlitr podle něj cele naplnili svůj potenciál.

Pavel Klusák o písničkách, hrách a filmech z tvůrčí díly Jiřího Suchého a Jiřího Šitra píše s takovým zaujetím, gustem a erudicí, že při čtení na mnoha místech pocítíte nutkavou potřebu si tu kterou skladbu, scénku či gag připomenout. I když ji třeba – podobně jako autor knihy – znáte nazpaměť, objevíte v ní něco nového, čeho jste si dříve nevšimli. I proto zamrzí nepříjemná minela, kterou by člověk od tak pečlivého publicisty, jakým Pavel Klusák je, nečekal. Těžko říct, jak se to přesně stalo, ale na několika místech knihy se z Miloslava Šimka stal Miroslav Šimek.

Je to překlep o to víc do očí bijící, že v tomto případě nejde o zapomenutou postavičku, ale o jednu z nejvýraznějších osobností, která divadlem Semafor prošla. I přes toto pochybení je ale Klusákova kniha vynikajícím a vyčerpávajícím počinem, který o ústřední dvojici a jejich dopadu na tuzemskou populární hudbu řekne vše podstatné. Včetně bohatého fotografického doprovodu. Máte-li mít doma jednu jedinou knihu o Jiřím Suchém, Jiřím Šlitrovi a Semaforu, nechť je to prosím tato.