Obscénní a nemravné. Lesbický román Studna osamění otřásl Velkou Británií

Ve Velké Británii znovu vyšla teprve na přelomu 40. a 50. let, sedm roků po smrti spisovatelky. Mezitím se ale Studna osamění dočkala mnoha překladů včetně českého. Ten vyšel už v roce 1931, knihu z edice Symposion nakladatele Rudolfa Škeříka ilustrovala Toyen.

Román je autentickým vyjádřením hluboké osamělosti člověka, který se narodil s odlišnou sexuální orientací a v průběhu let zjišťuje, jak těžký je jeho osud. Nejprve se musí vyrovnat sám se sebou, pak s tím, jak ho přijímá, nebo spíše nepřijímá společnost. Hallová chtěla románem také poskytnout lesbám obranu proti společnosti, která na lásku mezi osobami stejného pohlaví pohlížela jako na nemravnou nebo léčitelnou.

„Pokud ale tvrdila, že se se svým stavem narodila, pak se mohla hájit, že ji tak Bůh stvořil a že i jako podivínka má své místo v Božích plánech,“ stojí v románu, který je dodnes jedním ze stěžejních děl LGBT literatury.

Spisovatelka a básnířka přišla na svět 12. srpna 1880 jako Marguerite Antonia Radclyffeová Hallová a od mládí se zkoušela vypořádat se svou sexuální orientací, což v pozdně viktoriánské Británii nebylo snadné. Spisovatelka nejprve psala poezii, prorazila románem o duchovním prozření italského vrchního Adam’s Breed z roku 1926.

O dva roky později pak vyšlo její stěžejní dílo, které psala s vědomím, že může způsobit skandál a konec její kariéry spisovatelky. Pozdvižení, které kniha v Británii vyvolala, nakonec Hallovou přimělo na několik let odjet ze země.

Po Studně osamění vydala Radclyffe Hallová ještě několik dalších knih, ale už nikdy se nevěnovala kontroverznímu tématu lásky mezi ženami. Svou homosexualitu ovšem neskrývala, od 27 let žila se zpěvačkou Mabel Battenovou, a to až do její smrti v roce 1916. Poté tvořila skoro tři desetiletí až do své smrti 7. října 1943 pár s překladatelkou a sochařkou Une Trowbridgeovou.