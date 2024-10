Strojopis Malého prince stojí víc než milion dolarů. Jsou v něm poznámky autora

„V předchozích verzích si Saint-Exupéry pohrával s touto frází a převracel si ji v hlavě,“ vysvětluje Sammy Jay, který pracuje jako kurátor moderní literatury u knihkupce Petera Harringtona v Londýně. Harrington prodává první vydání knih a vzácné výtisky.

V nabízené verzi Malého prince podle Jaye prozaik a letec poprvé napsal celou proslavenou větu. Malý princ se potkal s liškou, která mu navrhla, ať si ji ochočí. Druhý den se ale už museli rozloučit: „Sbohem,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ „Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

Rovněž poprvé má veřejnost možnost si koupit verzi, která je napsaná na psacím stroji. Existují ještě dvě kopie. Jedna se nachází v archivu, knihovně a muzeu Harry Ransom Center v Austinu v Texasu a druhá v pařížské Bibliothèque nationale de France. Nabízený strojopis bude ještě vystavený na veletrhu umění Abu Dhabi Art ve Spojených arabských emirátech, jež se koná na konci listopadu.

Vlastnoruční poznámky, skici a šek na uniformu

Harrington vzácného Malého prince získal od sběratele. Saint-Exupéry si strojopis zřejmě nechal jako pracovní.

„Strojopisný text (autor) doplnil vlastnoručními poznámkami, opravami a dodatky, které směřovaly k dokonalosti a finalizaci textu,“ řekl Jay. Mimo jiné napsal, aby odkazy na New York nahradila méně konkrétní místa. Poznámky pokrývají většinu stránek a ke svazku patří i dvě skici Malého prince, nakreslené tužkou, a šek na 100 dolarů podepsaný autorem.

Šekem z 26. února 1943, který ke knize patrně přiložil sběratel, zaplatil Saint-Exupéry uniformu francouzského letectva, uvedl životopisec Stacy Schiff. Letec se v ní vydal do 2. světové války. V červenci 1944 letěl z Korsiky do Francie, ale už nikdy nepřistál.