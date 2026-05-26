Z časů protektorátu. Na pokračování Bobří řeky si čtenáři museli počkat desítky let

Román Strach nad Bobří řekou pokračuje tam, kde skončil příběh prvního dílu, Hochů od Bobří řeky. Dramaticky se ale změnila doba a různé spolky jsou zakazovány. Vlast Foglarových hrdinů je okupována Nepřítelem. Jejich vedoucí Rikitan proto přichází s novou třináctkou zkoušek – bobříků. Ta má hochy připravit na přicházející nesnáze. Nicméně více než bezstarostné soutěžení s vrstevníky připomíná přípravu na partyzánský boj nebo trénink na konspiraci v podzemním odboji.
Román je jako žádné jiné z Foglarových děl zasazen do konkrétní doby, do doby okupace Československa a prvních let protektorátu Čechy a Morava. Kopíruje tehdejší historii Foglarova skautského oddílu, Pražské Dvojky a vlastně většiny skautských oddílů. Zatímco ještě v roce 1939 se skautům podařilo uspořádat tábory, v roce 1940 byly už tábory rušeny a k 28. říjnu 1940 z nařízení K. H. Franka byl Junák rozpuštěn jakožto protiokupační nepřátelská organizace. Majetek spolku byl konfiskován.
KVÍZ: Vyhrajte foglarovku Strach nad Bobří řekou
Obdobnou historii měla i Foglarova Dvojka, stejně jako v románu přichází o svou klubovnu, pronásledují je nejrůznější udavači, rodiče mají strach o své děti a děti se bojí o rodiče. Přesto činnost oddílu pokračuje.
Foglar popisuje v románu i jednu dramatickou událost, ke které skutečně došlo. Dvojka přišla o svou klubovnu a novou získala v Malostranské mostecké věži. Klubovna ale byla zapečetěna gestapem a uvnitř zůstaly oddílové kroniky nebo táborové vybavení. Stejně jako ve skutečnosti se pro ně několik statečných hochů vypraví, parou z termosky, ve které byla horká voda, odlepí pásku pečetě a podaří se jim vše nepozorovaně odnést.
Pokračování Hochů od Bobří řeky psal Foglar v době, kdy byla jeho tvorba zakázaná, po nacistech tentokráte komunisty, a proto se velmi těšil, když v roce 1986 oznámil týdeník Čs. svazu protifašistických bojovníků Hlas revoluce vycházení románu na pokračování. „Trvalo více než rok, než se objevila první kapitola – a tím vše skončilo. A čtenáři zase museli čekat,“ popisuje Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara okolnosti 1. vydání knihy.
|
Nejtěžší je bobřík věrnosti. Foglarův Strach nad Bobří řekou temně zachycuje okupaci
Redakce sice měla o Foglara zájem, ovšem vedení Československého svazu protifašistických bojovníků, vydavatele časopisu, se obávalo publikovat autora, který byl zakázaný. Šanci mu následně dal týdeník Naše rodina, vedený bývalým skautem a Foglarovým odchovancem Jiřím Navrátilem. Mimochodem, jedním z účastníků „vloupání“ do klubovny v zapečetěné věži. V tomto časopisu vycházel Strach nad Bobří řekou na pokračování od ledna do listopadu 1989.
Po Sametové revoluci vyšlo roku 1990 první knižní vydání románu v nakladatelství Olympia. „Jsme rádi, že dnes už netrpělivost ovládat nemusíte a 18. května stačí zaběhnout do trafiky pro již sedmé vydání této strachuplné foglarovky,“ uzavírá Šantora.