Stínadla se bouří. V trafikách je opět foglarovka, kterou komunisté nechtěli

Ztracený hlavolam Ježek v kleci, utopený v mrtvolné stínadelské stoce, neznamenal jen konec všech plánů na létající kolo, ale jako by zároveň předznamenal i zmar následujících let. Na jaře roku 1941 zanikl časopis Mladý hlasatel, válka i nacistické běsnění nabývaly na síle a zdálo se, že naděje je v nedohlednu. I v těchto letech ovšem Jaroslav Foglar nepřestal věřit.
Chodil na svá oblíbená psací místa v pražských Vršovicích a hledal inspiraci pro pokračování Záhady hlavolamu, které do názvu vetkl bouři a do začátku zmar a chaos. Touha vyvést z něj klukovský svět, dát mu hrdiny, kteří to dokážou: Rychlé šípy, Širokka, Losnu, Vláďu Dratuše… je zároveň příběhem o naději a touze po lepším světě. Poselství, kterého je nám třeba i po téměř 80 letech, kdy román Stínadla se bouří prvně začal vycházet.
KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu
Poprvé se pokračování románu Záhada hlavolamu dostalo ke čtenářům v roce 1946, kdy vycházelo jako vkládaná románová příloha časopisu Vpřed. V knižní podobě až v roce 1970. Knihy Jaroslava Foglara nesměly dlouhá léta vycházet. Teď po padesáti pěti letech vychází díky Skautské nadaci Jaroslava Foglara jeho už desáté vydání.
Jde už o třetí svazek nové edice. Od 20. října každý měsíc, v pevné vazbě v trafikách. První vyšla Záhada hlavolamu, pak následovala Chata v jezerní kotlině, těsně před vánočními svátky Stínadla se bouří a na začátku ledna bude následovat čtvrtý svazek edice a zároveň třetí, závěrečný díl stínadelské trilogie – román Tajemství Velkého Vonta.