Stínadla se bouří. V trafikách je opět foglarovka, kterou komunisté nechtěli

Dneska to zní skoro neuvěřitelně. Komunistický režim se tak bál Rychlých šípů, že román Jaroslava Foglara Stínadla se bouří, kde slavný klub má hlavní roli, si na první knižní vydání musel počkat 23 let. Teď vychází jeho desáté vydání, k dostání bude stejně jako když román vycházel poprvé jako příloha časopisu Vpřed, v trafikách.
Představitelé filmových Rychlých šípů z roku 1993 po vstupu do Stínadel - dnes...

Představitelé filmových Rychlých šípů z roku 1993 po vstupu do Stínadel - dnes Vodární ulice v centru Olomouce. Záběr ze snímku Záhada hlavolamu od Petra Kotka. | foto: film Záhada hlavolamu

Desáté vydání legendárního románu Jaroslava Foglara Stínadla se bouří vychází s...
Ve Stínadelské trilogii – knihách Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a...
Ačkoliv se to mezi veřejností moc neví, ježek v kleci má daleko delší historii,...
Ježek v kleci. Fenomén známý patrně jen v Česku. Dostat ježka z klece vyžaduje...
Ztracený hlavolam Ježek v kleci, utopený v mrtvolné stínadelské stoce, neznamenal jen konec všech plánů na létající kolo, ale jako by zároveň předznamenal i zmar následujících let. Na jaře roku 1941 zanikl časopis Mladý hlasatel, válka i nacistické běsnění nabývaly na síle a zdálo se, že naděje je v nedohlednu. I v těchto letech ovšem Jaroslav Foglar nepřestal věřit.

rychlesipy_official

Snad vás mine fronta v trafice!
Od dnešního dne v ní najdete Stínadla se bouří.

Druhou knihu ze Stínadelské trilogie a zároveň třetí knihu z nové edice Dílo Jaroslava Foglara.
V @albatros_knihy vyjde celkem 20 knih. Každá bude v trafikách jen pár týdnů.

Tak tu svou nezmeškejte

22. prosince 2025 v 12:16, příspěvek archivován: 23. prosince 2025 v 17:12
Chodil na svá oblíbená psací místa v pražských Vršovicích a hledal inspiraci pro pokračování Záhady hlavolamu, které do názvu vetkl bouři a do začátku zmar a chaos. Touha vyvést z něj klukovský svět, dát mu hrdiny, kteří to dokážou: Rychlé šípy, Širokka, Losnu, Vláďu Dratuše… je zároveň příběhem o naději a touze po lepším světě. Poselství, kterého je nám třeba i po téměř 80 letech, kdy román Stínadla se bouří prvně začal vycházet.

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Poprvé se pokračování románu Záhada hlavolamu dostalo ke čtenářům v roce 1946, kdy vycházelo jako vkládaná románová příloha časopisu Vpřed. V knižní podobě až v roce 1970. Knihy Jaroslava Foglara nesměly dlouhá léta vycházet. Teď po padesáti pěti letech vychází díky Skautské nadaci Jaroslava Foglara jeho už desáté vydání.

Foglarovky

Jde už o třetí svazek nové edice. Od 20. října každý měsíc, v pevné vazbě v trafikách. První vyšla Záhada hlavolamu, pak následovala Chata v jezerní kotlině, těsně před vánočními svátky Stínadla se bouří a na začátku ledna bude následovat čtvrtý svazek edice a zároveň třetí, závěrečný díl stínadelské trilogie – román Tajemství Velkého Vonta.

