Kvůli stereotypům o Číňanech musí české nakladatelství měnit dětskou knihu

Nakladatelství Argo musí z knihy Nejhorší děti na světě britského satirika Davida Walliamse vyřadit povídku o Mírovi Betlovi. V originále se jmenuje „Brian Wong who was never, ever wrong“ a podle kritiků podporuje stereotypy o Číňanech jako šprtech a tropí si šoufky ze jména Wong. Anglické wrong totiž znamená chybný, špatný.