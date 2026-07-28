Redaktorka, editorka a influencerka v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, proč odmítá romantizovat nemoc i mluvit o „boji s rakovinou“.
Vaše prvotina se jmenuje To ještě nevíš. Co jste dřív nevěděla, a dnes už to vlivem nemoci víte?
Já ten název nevnímám úplně tak, že by odkazoval k nějakému konkrétnímu poznání. Spíš jsem se snažila dát najevo, že nemocný člověk nikdy neví, co bude dál. Neví, jak se situace vyvine, co ho čeká a jaké to skutečně bude. Můžete mít různé představy, ale dokud se v té situaci sami neocitnete, stejně si nedokážete ve vší nahotě představit, co vás čeká. Všechno zjišťujete postupně, krok za krokem.
Ve chvíli, kdy jsem už měla velké potíže s pohybem, to podle krevních testů stále vypadalo, že je vše v pořádku, a nikdo moc nevěděl, co se mnou.