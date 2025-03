Běh mi dal disciplínu, bez něj bych žádnou knihu nedokončil, říká spisovatel Javůrek

Jak dlouho žijete v Krušných horách?

V bezprostřední blízkosti celý život. Narodil jsem se v Ústí nad Labem, vyrůstal v Chomutově, dlouho žil v Chodově, teď už dva roky bydlím v Jáchymově a jsem spokojený, ostatně jako všude, protože nejraději se vždycky vracím tam, kde zrovna žiju.

Posouváte se stále víc do hor?

Vždycky jsem chtěl víc do hor a před dvěma lety jsem se definitivně odhodlal svoje celoživotní přání realizovat a odešel jsem do Jáchymova. Ale až se jednou rozhodnu budovat si domov nastálo, bude to určitě ještě výš, někde na hřebeni. Nejraději bych někam tam, kde už teď trávím nejvíc času, tedy mezi Perninkem, Potůčky a Božím Darem. Zatím však hodně cestuji a mám tolik práce, že i kdybych bydlel nahoře na hřebeni, stejně nebudu příliš často doma.