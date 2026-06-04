RECENZE: Román z míst, kde štěkají kočky. Je aktuální a nepodléhá sentimentu
Stanislav Beran už je na české literární scéně etablovaným autorem, ovšem doposud sahal po více úsporných formách jakými jsou novely a povídky. Tentokrát se rozhodl pro román. A velmi mu sluší.
Autor napsal román v tradičním slova smyslu bez postranních myšlenek na formální experiment. Nic tak v textu neodvádí pozornost od samotného vyprávění a kniha se díky tomu čte s až trochu zapomenutou samozřejmostí jako opravdu dobrý příběh. Ten je výrazně ukotvený v konkrétní historii a geografii, ale přitom nepůsobí jako nabubřelá kronika Sovětského svazu potažmo Kavkazu.
Ostatně vybrat si pro příběh právě toto mohutné pohoří je vcelku mazané. Jde sice o region, který v evropské literatuře i médiích většinou zůstává někde na okraji zájmu, a proto musel vyžadovat pečlivé rešerše. Zároveň se ale jedná o historicky nejvýbušnější místo postsovětského prostoru, a tak velmi dobře posloužilo autorovu záměru.
Román totiž brilantně vykresluje fakt, že zatímco Kavkaz je místem, kde se hranice neustále posouvají, státy rozpadají a znovu skládají, lidé se tu jen snaží žít své životy co nejnormálněji. Beran své postavičky nechává napospas mocenským hrám, v nichž jsou nevinní civilisté nakonec tím nejméně důležitým elementem.
Konkrétně sáhl po vesnici Věrchný Baksan v ruském Kabardsku-Balkarsku, kraji bohem zapomenutém na severním okraji Kavkazu pod masivem Elbrusu. Na relativně malém území tu vedle sebe po staletí žijí desítky národností, jazyků a kultur a téměř každá z nich si nese vlastní historickou zkušenost s válkou, deportacemi nebo ruskou nadvládou.
„A všichni byli beztak donedávna občany stejného Sovětského svazu, takže kdo je Kabardinec, kdo Inguš nebo Čečenec, nebylo důležité. Jak se ale ukazovalo, nezajímalo to možná ty v Moskvě, pro zdejší obyvatele ale právě takové rozdíly mohly znamenat otázku života.“
O drsném životě na drsném místě
Ruská expanze a odpor proti ní se do života regionu propisuje dodnes. V tomto smyslu je román velmi aktuální a nadčasový. Některé pasáže nápadně připomínají plamenné diskuze, které vypukly nedlouho poté, co Rusko vpadlo na Ukrajinu.
„Přemýšlel, jestli by nebylo správnější všeho nechat, dát Rusům, co chtějí, výměnou za relativní klid. Kolik životů by tím možná zachránil? - A kolik jiných možná zničil?“
Byla by ale škoda číst román jen jako přímočarou paralelu k aktuálnímu konfliktu. Beran spíš připomíná, že to, co dnes vnímáme jako návrat imperiální politiky Ruska, není žádná nová kapitola, ale dlouhodobě se opakující mechanismus, jímž si Kavkaz prochází po staletí. Od ruské expanze v 19. století přes čečenské války až po okupaci části Gruzie po roce 2008. Připomínkou je i Podněstří, mezinárodně neuznaný separatistický stát ležící na území Moldavska.
Tam, kde štěkají kočky
autor: Stanislav Beran
nakladatel: Odeon, 2026
Zcestovalý čtenář by se podle anotace možná mohl obávat sentimentálního okouzlení kavkazskými horami. A možná by ho autorovi i odpustil, neboť krajina pod Elbrusem k tomu svádí. Beran se ovšem podobnému exhibicionismu vyhýbá. A dělá dobře. Román díky tomu nepůsobí jako pohled člověka zvenčí, který si Kavkaz idealizuje, ale jako mnohem civilnější a přesnější vyprávění o drsném životě na drsném místě.
Sám autor přiznal, že psaní románu pro něj bylo náročné až vyčerpávající. Čtenáři ve svém vlastním zájmu už teď mohou jenom doufat, že si Beran podobný herkulovský úkol bude chtít zkusit znovu.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Charlieho andílci: Na plný pecky 55 %, Smrtonosná past: Opět v akci 45 %, Pravidla lži 70 %, Stvůry 55 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Život pro samouky 55 %, Nevěsta! 90 %, Milenci a vrazi 50 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Šílený Max: Zběsilá cesta 70 %, Ticho před bouří 30 %, Baby Driver 55 %
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